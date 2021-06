Escape Room 2 - Gioco Mortale, il trailer dell’horror dell’estate

Il secondo capitolo della saga horror farà il proprio esordio al cinema, in Italia, il 15 luglio 2021. Una pellicola a lungo attesa dai fan dopo il capitolo del 2019 che ha conquistato milioni di spettatori Condividi:

Sony Pictures Italia ha diffuso il primo trailer ufficiale in italiano del thriller psicologico “Escape Room 2 - Gioco Mortale”. Il sequel del lungometraggio del 2019, ovvero “Escape Room”, vede ancora una volta alla regia Adam Robitel, noto soprattutto per pellicole horror come “The Taking of Deborah Logan” (2014) e “Insidious: The Last Key” (2018). Oltre al filmato, è stata anche annunciata la data d’uscita ufficiale della pellicola a lungo attesa, che farà il proprio esordio al cinema, in Italia, il 15 luglio 2021. La distribuzione avverrà in contemporanea con gli Stati Uniti (16 luglio).

Escape Room 2 - Gioco Mortale, trama e cast

In questa seconda pellicola della saga horror vi sono sei persone al centro della trama. Queste si ritrovano bloccate all'interno di una serie di escape room. Così come avvenuto nel primo capitolo, non vi sarà alcuna componente goliardica. Quello che dovrebbe essere un gioco per aguzzare l'ingegno, si tramuta ben presto in una disperata corsa contro il tempo per avere salva la vita. Al fine di sopravvivere, i protagonisti dovranno riuscire a mettere insieme i pezzi di un inquietante puzzle. Si ritroveranno a svelare ciò che hanno in comune, scoprendo d'aver tutti già preso parte al gioco in passato.