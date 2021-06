Demonic, il trailer del nuovo film di Neill Blomkamp

Il 20 agosto 2021 farà il proprio esordio al cinema, negli Stati Uniti, il nuovo film di Neill Blomkamp. Un thriller/horror ricco di elementi paranormali Condividi:

Il prossimo film del regista Neill Blomkamp avrà come titolo “Demonic”. Si tratta di una pellicola di genere thriller/horror, in arrivo nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il 20 agosto 2021. In merito all’eventuale uscita nel mercato italiano, invece, non vi sono informazioni. Un progetto creato e diretto da un sorprendente regista, sceneggiatore ed esperto di effetti speciali. I suoi fan apprezzano le sue idee, spesso innovative, in merito al mondo della fantascienza cinematografica. Blomkamp ha più volte parlato delle sue idee per “Alien” ma quella nave è ormai salpata e lontana. La sua verve horror ha però trovato terreno fertile in “Demonic”, anche se con ben altra connotazione.

Demonic, trama e cast approfondimento I migliori film da vedere a giugno Al centro della trama vi è una giovane donna. La sua vita cambia per sempre nel momento in cui scatena la furia di terrificanti demoni. Un evento che affonda le radici in un’antica faida tra una madre e una figlia, con forze soprannaturali che si scatenano e travolgono la protagonista. Neill Blomkamp si è occupato anche della sceneggiatura, coinvolgendo il seguente cast protagonista: Carly Pope

Chris William Martin

Michael Rogers Il trailer mostra la protagonista prendere parte a un esperimento, il che la trasporta in una proiezione digitale. In seguito il filmato mostra una creatura che pare in grado di agire sul corpo della giovane, pur non toccandola o mostrandosi in sua presenza. È come se la donna si muovesse tra due mondi che dovrebbero essere ben separati, ma che in qualche modo hanno iniziato a collidere attraverso la sua mente e il suo corpo. I demoni sono reali e questo trailer da brividi è riuscito nell’intento di solleticare l’attenzione dei fan di Blomkamp.