Film stasera in TV da non perdere mercoledì 2 giugno

Film thriller da vedere stasera in tv



In trance, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



James McAvoy, Rosario Dawson e Vincent Cassel in un thriller di Danny Boyle. Un’ipnoterapeuta aiuta una banda di ladri a recuperare un prezioso quadro.

Un conto da regolare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Nicolas Cage in un thriller nel quale un ex sicario vuole vendicarsi di chi lo ha incastrato.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Lacci, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Silvio Orlando, Luigi Lo Cascio e Laura Morante in un dramma familiare. Una coppia si lascia per il tradimento di lui, senza però che il legame si sfaldi.

L’ombra del diavolo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Harrison Ford e Brad Pitt protagonisti di uno spettacolare action-drama in cui poliziotto irlandese di New York ospita un giovane collega, non conoscendo però i suoi segreti.

Truman Capote: A sangue freddo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Philip Seymour Hoffman interpreta Truman Capote nel film che parla della genesi del suo romanzo “A sangue freddo”.

La dea Fortuna, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Film di Ferzan Ozpetek con Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca. Una coppia in crisi viene messa dinanzi alle sue responsabilità dai bambini.

Film commedia da vedere stasera in tv



Matilda 6 mitica, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Danny De Vito in una commedia ormai storica che ha segnato un’intera generazione di ragazzi.

Borat, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Sasha Baron Cohen intrepreta un giornalista kazako che cerca di inseguire il sogno americano.

Viaggi di nozze, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Carlo Verdone dirige e interpreta un film cult. Storia a episodi di alcune coppie in viaggio di nozze.

Film romantico da vedere stasera in tv



Una sirena a Parigi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Una magica storia di un amore impossibile tra una sirena e un cantante nella capitale francese.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Constantine, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Keanu Reeves nell’adattamento cinematografica di un personaggio fumettistico targato Hellblazer.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Primo storico capitolo della saga cinematografica tratta dai libri di Tolkien, con Viggo Mortensen e Ian McKellen.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Mortal Kombat, ore 21:00 su Sky Cinema Action



La nuova trasposizione cinematografica del noto videogioco. Un gruppo di campioni si sfida in un torneo con in gioco le sorti dell’universo.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Salvate il soldato Ryan, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Tom Hanks e Matt Damon in un capolavoro di Steven Spielberg. Un plotone deve salvare un soldato superstite.

Film biografico da vedere stasera in tv



Borg McEnroe, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason interpretano i due tennisti nell’ambito del loro match di Wimbledon 1980.

I programmi in chiaro



Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu, ore 21:25 su Rai 1



Claudio Santamaria interpreta in un film tv il grande cantante scomparso troppo presto.

La partita – Una notte per Diego, ore 21:20 su Rai 2



Dallo stadio Maradona di Napoli la Nazionale di calcio degli attori e tanti giocatori giocano per beneficenza per supportare Save the Children.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Bentornato presidente, ore 21:20 su Canale 5



Sequel di “Benvenuto presidente” con Claudio Bisio. Peppino stavolta deve fare anche il Presidente del Consiglio.

Batman v Superman: Dawn of justice, ore 21:20 su Italia 1



Ben Affleck ed Henry Cavill nel film che mette contro, per la prima volta al cinema, i due più potenti supereroi DC.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8



Enrico Papi conduce un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove



Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.