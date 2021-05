Shiva Baby, il trailer dell'acclamatissima commedia degli equivoci

Il ruolo della protagonista, Danielle, è stato affidato all’attrice emergente e comica Rachel Sennott . Nel trailer la si vede in una riunione ebraica in un periodo di lutto, nel corso della quale viene definita da sua madre come “La Gwyneth Paltrow dei poveri”. Incontra un uomo con cui ha una relazione molto particolare, scoprendo proprio quel giorno che in realtà è sposato e ha un figlio.

Shiva Baby, la trama

Durante un funerale ebraico, a cui è stata invitata con i suoi genitori, la studentessa universitaria Danielle incontra Max, quello che viene definito come il suo “sugar daddy”. Il film, un’esilarante commedia sul mondo ebraico, racconta la vita sentimentale molto caotica di Danielle. La giovane è bisessuale e molto lontana dagli ideali religiosi che dovrebbe invece sposare secondo la tradizione.

La ragazza arriva in ritardo al funerale, dopo aver cercato di estorcere del denaro proprio a Max, il suo sugar daddy. Quest’ultimo sarà presente alla cerimonia e Danielle scoprirà che l’uomo ha una moglie e un bambino piccolo.

Shiva Baby, il cast

Oltre al debutto alla regia di Emma Seligman, nel cast figurano l’attrice emergente Rachel Sennott (nel ruolo della protagonista Danielle), Danny Deferrari (che interpreta lo sugar daddy Max), Poppy Draper e Fred Melamed (alias i genitori di Danielle), Dianna Agron (nei panni della moglie di Max) e Molly Gordon (ovvero Maya, l’ex migliore amica della protagonista).

Le musiche sono state composte da Ariel Marx, polistrumentista già presente nel film documentario “Ted Bundy: Falling For a Killer”.

La regista e scrittrice Emma Seligman, nata a Toronto ma studentessa di cinema a New York, ha scritto e diretto il cortometraggio “Shiva Baby”, da cui prende ispirazione il film, durante la partecipazione a un corso in “Film & TV Program” della New York University. Presentato al South by Southwest nel 2018, il cortometraggio ha partecipato anche al Woodstock FF, al TIFF Next Wave Film Festival e al Palm Springs ShortFest.