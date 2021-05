Infinite, il trailer del nuovo film sci-fi con Mark Wahlberg

“Infinite”, cosa sappiamo

La pellicola di fantascienza è ispirata al libro del 2009 “The Reincarnationist Papers” di Eric Maikranz. Ecco la sinossi ufficiale del film: “Per Evan McCauley (Mark Wahlberg), abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi che non ha mai visitato tormentano la sua vita quotidiana. Automedicato e sull’orlo di un esaurimento nervoso, Evan viene cercato da un gruppo segreto che si fa chiamare “Infiniti” e che gli rivela che i suoi ricordi possono essere reali, ma provengono da più vite passate. Gli Infiniti portano Evan nel loro mondo straordinario, dove pochi dotati hanno la possibilità di rinascere con i loro ricordi e le conoscenze accumulate nel corso dei secoli. Con segreti critici sepolti nel suo passato, Evan deve lavorare con gli Infiniti per sbloccare le risposte nei suoi ricordi in una corsa contro il tempo per salvare l’umanità da uno di loro (Chiwetel Ejiofor) che cerca di porre fine a tutta la vita per fermare ciò che vede come il ciclo maledetto e infinito della reincarnazione”. Oltre a Wahlberg e Ejiofor, nel cast ci sono anche Sophie Cookson, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Liz Carr, Toby Jones e Dylan O’Brien, Wallis Day, Tom Hughes, Kae Alexander, Liz Carr, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Joana Ribeiro, Lili Rich, Raffiella Chapman, Nabil Elouahabi, Alfredo Tavares, Edison Ruíz e Amy Clare Beales. Antoine Fuqua torna così a dirigere Mark Wahlberg dopo il thriller d’azione “Shooter”. La sceneggiatura è di Todd Stein e Ian Shorr. Il film doveva originariamente uscire nelle sale lo scorso agosto, ma è stato ritardato più volte a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Paramount ha deciso infine di annullare la distribuzione nelle sale cinematografiche e di rilasciarlo semplicemente sul suo servizio di streaming Paramount+.