Comedians, il trailer del nuovo film di Gabriele Salvatores

Uscirà nelle sale il prossimo giovedì 10 giugno "Comedians", il nuovo film di Gabriele Salvatores, liberamente ispirato all'omonima opera teatrale di Trevor Griffiths. Nel cast grandi nomi della comicità e commedia italiana, da Christian De Sica e Natalino Balasso ad Ale e Franz, fino alla giovane promessa del cinema italiano Giulio Pranno

“L’uomo è l’unico animale che ride” è il motto scelto per i titoli di coda del primo trailer ufficiale di “Comedians”, la nuova pellicola targata Gabriele Salvatores, in uscita nelle sale dal prossimo 10 giugno. Un cast d’eccezione scelto per interpretare il film liberamente ispirato alla celebre opera teatrale di Trevor Griffiths e basato sul tema della comicità e il potere dell’umorismo nella vita di tutti noi. Presenti quindi volti noti della grande commedia e comicità italiana, a partire da Cristian De Sica e Ale&Franz, a cui si aggiungono Natalino Balasso, Manuel Bonadei, Walter Leonardi, Vincenzo Zampa e il giovanissimo attore Giulio Pranno.

"Comedians", la trama del film

I pochi frame giunti dal trailer ufficiale di "Comedians", condiviso nelle scorse ore da 01Distribution, ci restituiscono alcuni frammenti della trama dell'intero film, un adattamento dell'opera teatrale omonima di Trevor Griffiths, basato sul tema della comicità e della risata nella vita di tutti noi. Protagonisti della pellicola sono sei aspiranti comici che, alla ricerca di una "scossa" dalla mediocrità delle loro vite, decidono di partecipare ad un corso serale di stand-up comedy per affrontare di lì a breve la prima temuta esibizione davanti al pubblico. Gli uomini sanno che tra la platea è nascosto un esaminatore, il cui compito è quello di valutare le loro abilità e scegliere quindi il personaggio più adatto alla conduzione di un programma televisivo. Per molti si tratta della prima (e forse unica) occasione per cambiare vita. All'inizio delle esibizioni, ogni uomo salirà sul palco indeciso se rispettare gli insegnamenti del proprio mentore, fatti di una comicità acuta e intelligente, o stravolgere il proprio numero e modo di fare per assecondare il gusto del pubblico e dell'esaminatore, decisamente meno raffinato. È così che, attraverso le storie di sei comici, "Comedians" si pone come una riflessione sul senso stesso della comicità e dell'umorismo ai giorni nostri, senza lasciare in un angolo i cosiddetti rimandi al mondo attuale e alle sue perplessità.