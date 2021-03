Il ritorno di Casanova, Toni Servillo nel film di Gabriele Salvatores

Toni Servillo è stato scelto come protagonista del prossimo film di Gabriele Salvatores. Il progetto, attualmente in produzione, ha come titolo “Il ritorno di Casanova”. Questo lascia pensare a una possibile ispirazione della sceneggiatura della pellicola. Potrebbe affondare le radici nell’omonimo racconto pubblicato nel 1918 dallo scrittore e drammaturgo austriaco Arthur Schnitzler. A lavorare sullo script Umberto Contarello, noto per “Loro” e “La Grande Bellezza”, Sara Mosetti e lo stesso Gabriele Salvatores.