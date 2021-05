Sky Cinema Collection – Sport Movies: pronti al fischio d’inizio

Da sabato 29 maggio a venerdì 11 giugno il canale 303 di Sky dedica la sua programmazione ai più amati titoli sportivi, dalla produzione Sky Original Speravo de morì prima a Fuga per la vittoria, tutti disponibili anche On Demand Condividi:

Chi lo dice che sport e cinema siano due passioni inconciliabili? D’altronde, alcune delle più grandi pellicole di sempre hanno raccontato proprio il mondo dello sport: calcio, pugilato, football americano, pallacanestro…

Per celebrare questo fortunato connubio, da sabato 29 maggio a venerdì 11 giugno il canale 303 di Sky si trasforma in Sky Cinema Collection – Sport Movies, mandando in onda alcuni dei titoli sportivi più amati di sempre, tutti disponibili anche On Demand.

Due le prime visioni tv previste per giugno: quella di The Keeper, in cui si racconta la storia del calciatore tedesco Bert Trautmann, e la commedia sul calcio fiorentino I calcianti, con Guido Caprino, Francesco Scianna e Francesca Inaudi.

approfondimento Speravo de morì prima, il vero Francesco Totti nell'episodio finale Per quanto riguarda il resto della programmazione, partiamo dal calcio, visto che già sta cominciando a montare la febbre da Europei 2021. Impossibile, a questo proposito, non segnalare la produzione Sky Original Speravo de morì prima, in cui vengono raccontati gli ultimi anni di carriera del mitico Francesco Totti, qui interpretato da Pietro Castellitto. E, a proposito del Pupone, è presente in programmazione anche il documentario di Alex Infascelli Mi chiamo Francesco Totti.

Sempre a proposito di pallone, figurano poi in calendario cult come Fuga per la vittoria, pellicola che riuniva il fantastico trio formato da Sylvester Stallone, Michael Caine e “O Rei” Pelé, e Maradona, il documentario di Emir Kusturica dedicato al recentemente scomparso Pibe de Oro.