Speravo de morì prima, il vero Francesco Totti nell'episodio finale

Venerdì 2 aprile andranno in onda su Sky Atlantic e saranno disponibili in streaming su NOW gli ultimi due episodi di Speravo de morì prima, la serie Sky in sei puntate tratta dall'autobiografia di Francesco Totti (scritta insieme a Paolo Condò). L'episodio finale, incentrato sull'ultima partita della carriera del Capitano (Roma-Genoa del 28 maggio 2017) avrà anche un protagonista a sorpresa: Francesco Totti as himself, nel ruolo di sé stesso.