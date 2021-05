League of Super Pets, Dwayne Johnson sarà il cane di Superman

The Rock è il primo nome della lista del cast vocale dell’attesa pellicola attesa nel 2022 Condividi:

Krypto, il cane di Superman, avrà la voce di Dwayne “The Rock” Johnson. L'ex wrestler statunitense, ormai star cinematografica di caratura globale, è il primo nome scelto per il cast vocale di “League of Super Pets” il film animato della Warner Bros con protagonisti gli amici pelosi dei supereroi dell'universo DC, in arrivo nelle sale il prossimo 20 maggio 2022.

“League of Super Pets”, anticipazioni sulla trama approfondimento I migliori film da vedere a maggio Temibili, coraggiosi, tenerissimi e, soprattutto, dotati di superpoteri: saranno gli animali ad entrare in azione in questo nuovo capitolo dedicato ai supereroi DC.

“League of Super Pets” racconta le avventure di Krypto, il cane di Superman, che insieme a Streaky il Supergatto si occuperà di fermare il crimine mentre il suo padrone Superman è in vacanza.