Il Cinemaniaco incontra il Cast di Security, segui l'evento in diretta

Giovedì 27 maggio alle 14.00 negli studi di Sky si terrà la registrazione de "Il Cinemaniaco incontra Security – Il cast". Gianni Canova intervisterà gli interpreti Marco D'Amore, Maya Sansa e Silvio Muccino, collegati da remoto. Il programma andrà in onda martedì 1 giugno alle 20.45 su Sky Cinema Uno e su Sky Cinema Due. Registratevi (i posti sono limitati) per assistere alla diretta Zoom

CLICCA QUI PER REGISTRARTI E PARTECIPARE ALL' EVENTO CON ZOOM il nuovo film Sky Original SECURITY, diretto da Peter Chelsom (Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana) e ispirato all’omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), già acclamato autore de Il capitale umano, Arriverà il 7 giugno in prima assoluta su Sky e NOW Sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio Muccino, Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto Contarello e Sara Mosetti, il film è interpretato da Marco D’Amore che ne è protagonista accanto a Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e con la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio. Peter Chelsom si è avvalso anche della collaborazione del direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar nel 2010 per Avatar. Il film è una produzione Indiana Production e Vision Distribution. Ne sono produttori Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli.

approfondimento Security, il trailer e il poster del film. Dal 7 giugno su Sky Per celebrare l'evento il Cinemaniaco Gianni Canova ci guiderà alla scoperta dei segreti di questo attesissimo film Sky Original grazie alle testimonianze degli interpreti Marco D’Amore, Maya Sansa e Silvio Muccino La registrazione dello show (che andrà in onda il primo giugno alle 20:45 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due) avverrà giovedì 27 maggio Gli appassionati di cinema che volessero assistere in diretta a questo imperdibile evento, dovranno registrarsi (i posti sono limitati) e avranno l’opportunità di partecipare come pubblico via Zoom, con la possibilità di comparire anche nel led dello studio. LA GUIDA PER UTILIZZARE AL MEGLIO ZOOM