No Sudden Move, il teaser trailer del nuovo film di Steven Soderbergh

Altro film in uscita per il regista Premio Oscar. Si tratta di “Lasciali parlare”, con protagonista Meryl Streep

“No Sudden Move” è il nuovo film del celebre regista Steven Soderbergh , del quale finalmente è stato mostrato un primo teaser trailer. Cast stratosferico per questa pellicola, che solletica non poco la fantasia dei fan del Premio Oscar (“Traffic”).

In un comunicato lo stesso Soderbergh si è detto stupito: “Un anno fa ero in isolamento a Tribeca. Non avrei mai immaginato che saremmo potuti tornare 12 mesi dopo con una nuova proiezione del film per un pubblico dal vivo. Sono molto contento”.

Le riprese sono iniziate il 28 settembre 2020, con la produzione che ha di fatto girato a Detroit, adattando svariate aree al periodo storico della trama. Inizialmente i lavori sul set sarebbero dovuti partire ad aprile dello scorso anno, per poi incappare nei ben noti rinvii causati dal Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). Fine dei lavori il 12 novembre, per un girato svolto in meno di due mesi.

Diretto da Steven Soderbergh e sceneggiato da Ed Solomon (“Men in Black”, “Now You See Me”, il film pone al centro della trama una banda di criminali non propriamente esperti. Questa è la loro storia, e si volge lo sguardo su un preciso incarico: rubare un documento nella Detroit del 1954.

Un compito che può sembrare semplice in apparenza ma che rivela molti ostacoli da dover superare. Ciò che li attende è un mare di brutte sorprese. Il piano va tragicamente in fumo e la ricerca del mandare, ma soprattutto del suo fine ultime, li conduce a indagare in una città in costante cambiamento, dilaniata dai conflitti di razza.

Ecco il cast del film (al quale si aggiunge Matt Damon, anche se soltanto per un cameo):