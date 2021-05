Film stasera in TV da non perdere venerdì 21 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 21 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Legacy of Lies – Gioco d’inganni, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Scott Adkins in un adrenalinico action. Un ex agente dell’MI6 viene coinvolto da un giornalista in una grossa indagine.

Ruslan, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Steven Seagal è un ex gangster russo costretto a tornare in attività per via di un’aggressione alla sua famiglia.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il padrino – Parte III, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Terzo e ultimo capitolo della saga de Il Padrino, con Al Pacino e Francis Ford Coppola alla regia.

Moonlight, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Film premiato con l’Oscar al Miglior Film. Nei sobborghi di Miami viene raccontata l’intera vita di un afroamericano omosessuale.

Non odiare, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Alessandro Gassman in un dramma premiato a Venezia. Un chirurgo ebreo lascia morire un uomo con una svastica tatuata sul corpo, venendo poi travolto dai sensi di colpa.

Best of me – Il meglio di me, ore 21:14 su Premium Cinema 2



Dopo 20 lunghi anni, due ex fidanzati si riscoprono innamorati. Tratto da un romanzo di Nicholas Sparks.

Film commedia da vedere stasera in tv



Divorzio a Las Vegas, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Giampaolo Morelli e Andrea Delogu in una commedia. Una coppia torna in Nevada per cancellare le nozze celebrate a 18 anni.

Notthing Hill, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Hugh Grant e Julia Roberts in una commedia romantica divenuta ormai un cult. Un timido librario londinese s’innamora di una star di Hollywood.

Voce del verbo amore, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Giorgio Pasotti e Stefania Rocca in una commedia. Due coniugi affrontano una crisi nella loro relazione.

Film horror da vedere stasera in tv



Benvenuti a Zombieland, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Jesse Eisenberg, Woody Harrelson ed Emma Stone in una commedia horror. In un’America invasa dagli zombie alcune persone devono evitare il contagio.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Paddington, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Personaggio ispirato ai libri di Michael Bond. Un giovane orso parte per l’Inghilterra in cerca di una vita migliore.

Film thriller da vedere stasera in tv



Pressure, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Thriller ambientato nella profondità degli abissi. Quattro sommozzatori restano intrappolati in fondo all’oceano e iniziano una dura lotta per la sopravvivenza.

In darkness – Nell’oscurità, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Natalie Dormer ed Emily Ratajkowski in un thriller. Una pianista cieca entra nel mondo della criminalità dopo un brutale omicidio.

Sherlock Holmes, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Film di Guy Ritchie sul noto personaggio dei romanzi di Arthur Conan Doyle, interpretato da Robert Downey Jr.

Film biografico da vedere stasera in tv



Pelè, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Film biografico sul leggendario calciatore brasiliano Pelè, considerato uno dei più forti mai esistiti.

I programmi in chiaro



Top Dieci, ore 21:25 su Rai 1



Carlo Conti conduce un varietà in cui due squadre si sfideranno su vari temi nel corso della serata.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2



Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

C’è tempo, ore 21:20 su Rai 3



Walter Veltroni dirige Stefano Fresi in un’amicizia on the road tra un adulto in sovrappeso e un adolescente chiacchierone.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4



Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

L’Isola dei Famosi 2021, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce l’edizione di quest’anno del reality che porta i vip italiani su un’isola deserta.

Taken – La vendetta, ore 21:20 su Italia 1



Secondo capitolo della saga action con Liam Neeson. Una vacanza rischia di finire in tragedia: dovrà salvare la sua famiglia.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7



Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Tomb Raider, ore 21:30 su TV8



Alicia Vikander protagonista del reboot cinematografica della nota saga videoludica.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza i tempi dell’attualità tra mille risate.