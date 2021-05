Evangelion torna al cinema: le date d'uscita

Una splendida notizia per tutti i fan di “Evangelion”. Il 28, 29 e 30 giugno il capolavoro di Hideaki Anno tornerà al cinema. Tre giorni per poter fare ritorno in sala, in sicurezza, apprezzando due titoli della vasta produzione relativa a questo titolo.

Dynit distribuirà i film al cinema e i fan già sperano possa trattarsi di un segnale in vista di un lancio dell’ultimo film del franchise. Se così fosse, il prossimo passo sarebbe quello di portare in sala anche la tetralogia “ Rebuild of Evangelion ”. Premesso che si tratta di mere speculazioni, potrebbe esserci spazio per:

Si tratta di “ Evangelion: Death (True)2 ” e “ The End of Evangelion ”. Lungometraggi successivi la conclusione della serie anime. Nel primo caso i fan hanno ottenuto una sorta di sunto della produzione televisiva, con un nuovo montaggio e alcune scene inedite. Nel secondo caso, invece, viene offerto un finale alternativo. Un modo per soddisfare i fan dopo le polemiche successive alla conclusione della serie originale.

Evangelion, la trama

La storia di “Evangelion” è alquanto complessa e le varie produzioni sono ricche di dettagli, rimandi, citazioni e metafore che tengono impegnati i fan da anni. Volendo descrivere però unicamente la trama in maniera superficiale, non si può che partire da Shinji Ikari.

Questi è un adolescente particolarmente schivo e insicuro. Rifugge il mondo, temendo la sofferenza e l’abbandono. È il primo detrattore di se stesso e da anni convive con un profondo complesso nei confronti del padre. Deceduta sua madre, si è ritrovato rapidamente allontanato dal genitore, che non ha mai visto nulla di rilevante in lui, fino a quando Shinji non è stato indicato come uno dei Children in grado di pilotare gli Evangelion.

Queste macchine terrificanti prevedono l’ingresso di un pilota in cabina, chiamato a connettere la propria psiche all’Eva. Ciò ha ovviamente delle enormi conseguenze in battaglia. In un Giappone del futuro l’umanità fronteggia gli Angeli, creature misteriose che minacciano di distruggere ciò che resta del genere umano dopo il misterioso Second Impact, tragedia globale che ha cambiato le sorti del pianeta.

Al fianco di Rei e Asuka, Shinji scende in battaglia, rischia la vita e prosegue la sua crescita come uomo. Non immagina, però, cosa siano davvero gli Angeli e gli Evangelion, fin dove suo padre possa spingersi e cosa si celi dietro la NERV e la segretissima Seele.