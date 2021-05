A Classic Horror Story: teaser trailer del film dell'orrore italiano

I registi Roberto De Feo e Paolo Strippoli firmano un nuovo lungometraggio Made in Italy, in arrivo il 14 luglio su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW e definito come “Midsommar che incontra Texas Chain Saw Massacre”

“Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro, perché non c’era il pavimento.” Una canzone molto famosa e conosciuta, chi non se la ricorda? In questo caso il brano, dedicato in origine ai più piccini, prende una direzione inquietante e piuttosto inaspettata.

La trama e i protagonisti

La sinossi del film rivela un genere che vuole rendere omaggio alla tradizione del cinema horror italiano, introducendo caratteristiche che strizzano l’occhio a un pubblico internazionale:

“Cinque carpooler viaggiano a bordo di un camper per raggiungere una destinazione comune. Cala la notte e per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando riprendono i sensi si ritrovano in mezzo al nulla. La strada che stavano percorrendo è scomparsa; ora c’è solo un bosco fitto e impenetrabile e una casa di legno in mezzo ad una radura. Scopriranno presto che è la dimora di un culto innominabile. Come sono arrivati lì? Cosa è successo veramente dopo l’incidente? Chi sono le creature mascherate raffigurate sui dipinti nella casa? Potranno fidarsi l’uno dell’altro per cercare di uscire dall’incubo in cui sono rimasti intrappolati?”.

Nel cast di “A Classic Horror Story” spiccano i nomi di Matilda Lutz, Francesco Russo, Peppino Mazzotta, Yulia Sobol, Will Merrick, Cristina Donadio e Alida Baldari Calabria, quest’ultima già candidata ai David di Donatello 2020 per l’interpretazione della “Fata Turchina” nel “Pinocchio” di Matteo Garrone.

Il lungometraggio è stato girato in toto tra la Puglia e Roma e le riprese si sono protratte per ben cinque settimane. Non ci resta che attendere l’uscita del film.