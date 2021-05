Army of the Dead: un evento su Twitch per il lancio del film

Per lanciare l'imminente uscita su Netflix della pellicola diretta da Zack Snyder, il 20 maggio ci sarà un evento per Gamer sulla piattaforma di livestreaming intitolato “The Deathathlon”. Le scene della pellicola saranno collegate a difficile missioni tipiche dei videogame, per una sfida all'ultimo Game Over che vedrà scendere in campo i videogiocatori di tutto il mondo

Un'idea per lanciare in maniera originale e grandiosa l'imminente uscita su Netflix di Army of the Dead, il film diretto da Zack Snyder? Un evento gaming che poche ore prima del debutto del film impegnerà i top gamer di tutto il mondo. Il 20 maggio si terrà una sfida gaming su Twitch creato ad hoc. E l'indomani, il 21 maggio, uscirà il film su Netflix (visibile anche su Sky Q). La piattaforma di livestreaming Twitch ospiterà The Deathathlon , questo il titolo dell'evento-sfida all'ultimo Game Over che attirerà appassionati gamer da tutto il mondo.

The Deathathlon, l’evento di gioco dedicato al film di Zack Snyder



The Deathathlon verrà trasmesso su Twitch il 20 maggio dalle 18.30 e si pone come un mix di competizione sportiva classica e sfida a colpi di mouse.

I partecipanti dovranno mettersi alla prova con una maratona costellata di missioni davvero strong. Per posizionarsi sul podio, bisognerà contare non solo sulle proprie skill ma anche sul coraggio, non meno importante.



La maratona di gioco è un campionato di gaming in cui non mancheranno all'appello top gamers del calibro de Il Masseo, Kurolily, Cydonia e Fierik, poi anchor come Kafkania e infiune casters come Terenas e Kenrhen.

Ciascun gamer trasmetterà la diretta di The Deathathlon dal proprio canale Twitch.

Ciò che ne uscirà sarà quindi un evento multi-schermo, con i fan di ciascun Gamer che potranno seguire il gioco da svariate prospettive e differenti inquadrature, come se si trattasse di uno show sportivo.



L'aspetto dell'interattività sarà ai massimi livelli: per rendere più immersiva l'esperienza anche per coloro che si limitano a seguire la sfida, senza giocare in prima persona, sarà possibile interagire in maniera attiva tramite la chat di Twitch. Si potrà commentare, selezionare le missioni, chiedere di aumentare il livello di difficoltà delle sfide, dare il proprio voto ai migliori gamer...



Insomma, anche chi non sarà schierato in prima linea si sentirà parte della sfida gaming e e potrà godere di una visione ravvicinata della competizione grazie alla natura di tipo poliedrico e caleidoscopico dell'evento. Trasmettendo la diretta da ciascun canale Twitch dei partecipanti, The Deathathlon avrà mille sfaccettature diverse, per restituire un'emozione live davvero intensa e palpabile.



La mission del gioco è quella di mettere a segno un colpo a più zeri dei cerchi olimpici, mettendosi nei panni dei protagonisti del film Army of the Dead di Zack Snyder.

I gamer entreranno così a far parte del gruppo di mercenari assoldato per derubare il casinò all'interno di una Las Vegas in quarantena, nel bel mezzo di un'epidemia di zombie...

L'attesissima pellicola diretta da Zack Snyder arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Q) il 21 maggio.