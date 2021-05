Collezione Mystery Thriller, emozioni On Demand

Da venerdì 14 maggio è disponibile la nuova Collezione che mette suspense e mistero al primo posto, con pellicole come La baia del silenzio, The Mothman Prophecies e Io ti troverò

Tra i titoli da gustare in questa Collezione spiccano thriller come La baia del silenzio , in cui Claes Bang è Will, un uomo convinto che non sia stato la moglie Rosalind (Olga Kurylenko) a uccidere loro figlio, ma che dovrà fare i conti con un terribile segreto riguardante il suo passato.

Le pellicole che da venerdì 14 maggio saranno disponibili On Demand all’interno della Collezione Mystery Thriller sono proprio quelle che meglio hanno saputo, negli ultimi anni, mescolare questi ingredienti pericolosi, sfornando dei film in grado di restituire tutti i “sapori” di questo genere così apprezzato.

Ci sono poche cose, per un regista, difficili come confezionare un thriller convincente. Perché si sa, suspense e mistero sono ingredienti da dosare nel modo giusto, se si vuole ottenere la ricetta perfetta per tenere gli spettatori incollati alla poltrona.

Non mancano i grandi protagonisti del genere, come Liam Neeson, che in Io ti troverò è un ex agente della CIA dalla vita privata in pezzi, che deve rispolverare gli “strumenti del mestiere” per salvare la figlia scomparsa.



Tanti anche i cult, come ad esempio The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra, con protagonista un Richard Gere in stato di grazia. Questi è John Klein, un giornalista alle prese con la morte della moglie, che tempo dopo scopre essere collegata a una serie di misteriosi eventi.



Shut In – L’inganno, Strange But True, La ragazza del treno e Left Behind – La profezia sono solo alcune delle altre pellicole disponibili On Demand in questa Collezione tutta da brividi, che costituirà una vera e propria delizia per gli appassionati del mistero.