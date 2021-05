Marettimo Italian Film Fest, martedì 11 la conferenza di presentazione

Martedì 11 maggio a mezzogiorno si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Marettimo Italian Film Fest – We Love The Sea, organizzata dall’associazione culturale SoleMar-Eventi presieduta da Cettina Spataro, Gabriella Carlucci, Giorgio Rusconi, Beatrice Just e Toto Vento che hanno seguito passo passo tutte le iniziative legate alla salvaguardia ambientale.

approfondimento

Marettimo Film Festival, i premiati dell'edizione 2019

Il Festival di Marettimo, la cui seconda edizione si svolgerà dal 20 al 24 luglio nella splendida isola dell'arcipelago delle Egadi, ha come direttore artistico una colonna del cinema italiano come Pupi Avati, che parteciperà in presenza alla conferenza stampa insieme a Nello Musumeci (Presidente Regione Siciliana), Manlio Messina (Assessore al Turismo della Regione Siciliana), Francesco Forgione (Sindaco di Favignana), Alfonso Maria Dastis (Ambasciatore spagnolo in Italia), Giorgio Rusconi (Vicepresidente dell’associazione culturale SoleMar-Eventi, organizzatrice del Festival), Ion De La Riva (Consigliere culturale dell’Ambasciata spagnola in Italia), Maurizio Gasparri (Senatore della Repubblica, grande amico e promotore dell’isola di Marettimo), Luciano Sovena (produttore cinematografico ed ex presidente Lazio Film Commission), Federica Luna Vincenti (produttrice cinematografica), Giuliana Gamba (regista del film “Burraco fatale”) e Claudio Noce (regista del film “Padrenostro”). Interverranno in collegamento: l’attore e regista Michele Placido, il regista di “Nour” Maurizio Zaccaro, il regista di “Mediterraneo” Gabriele Salvatores, l’attrice protagonista di “Burraco Fatale” Paola Minaccioni, l’attore protagonista di “Padrenostro” Mattia Garaci, il Direttore Corporate Communication e Media Relation Unipol Vittorio Verdone.