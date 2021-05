Last Letter from Your Lover, il trailer del film con Shailene Woodley

È stato pubblicato in rete il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola che uscirà su Netflix il prossimo 23 luglio. Basato sull'omonimo love romance di Jojo Moyes, il film è diretto da Augustine Frizzell e ha come protagonista l'attrice diventata famosa sul piccolo schermo grazie alle serie televisive "La vita segreta di una teenager americana" e "Big Little Lies - Piccole grandi bugie"

Condividi:

È uscito il trailer di The Last Letter from Your Lover, il film che arriverà in streaming su Netflix a partire dal prossimo 23 luglio e che avrà come protagonista Shailene Woodley. L'attrice diventata famosa sul piccolo schermo grazie ai suoi ruoli nelle serie televisive di successo La vita segreta di una teenager americana e Big Little Lies - Piccole grandi bugie torna sul grande schermo e stavolta si accaparra un ruolo da protagonista. Dopo Endings, Beginnings del 2019 in cui recitava assieme a Callum Turner, Felicity Jones, Joe Alwyn e Nabhaan Rizwan, stavolta Shailene Woodley è la prima donna, assieme alla co-protagonista Felicity Jones con cui torna a condividere il set.



Il film The Last Letter from Your Lover

approfondimento Euphoria, le foto del secondo episodio speciale su Jules The Last Letter from Your Lover si basa sull'omonimo love romance di successo scritto da Jojo Moyes. La trasposizione cinematografica dell'opera letteraria di genere rosa è diretta dalla regista statunitense Augustine Frizzell, già dietro la cinepresa per l'acclamato Never Goin’ Back del 2018, presentato al Sundance Festival. Inoltre ha diretto la serie televisiva di successo Euphoria.

La trama di The Last Letter from Your Lover "segue Ellie Haworth (Felicity Jones), un'ambiziosa giornalista che scopre un tesoro di lettere d'amore segrete del 1965 e diventa determinata a risolvere il mistero al centro della vicenda. Quando scopre la storia dietro Jennifer Stirling (Shailene Woodley), la moglie di un ricco industriale, e Anthony O'Hare (Callum Turner), il giornalista finanziario assegnato a coprirlo, per la stessa Ellie inizia una storia d'amore grazie al serio e affettuoso archivista (Nabhaan Rizwan) che la aiuta a rintracciare altre lettere", secondo la sinossi ufficiale dell'attesissimo progetto.