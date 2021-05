David di Donatello 2021, David Speciale a Monica Bellucci

Sarà l'attrice Monica Bellucci a ricevere il David Speciale 2021 che le verrà consegnato nel corso della 66ª edizione dei Premi David di Donatello . Il riconoscimento sarà assegnato martedì 11 maggio alla cerimonia finale di premiazione. Dopo Diego Abatantuono, anche esso scelto per essere premiato con un David Speciale 2021, ora tocca all' attrice umbra ricevere l'ambito riconoscimento.

"Una carriera stellare e tuttavia saggia, che parte da Citta' di Castello e dalla nostra commedia, e si lascia valorizzare da grandi autori come Francis Ford Coppola e Giuseppe Tornatore diventando subito internazionale, con in più la devozione del cinema francese dalla sua parte". Con questa dichiarazione Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano, ha motivato l’ambito riconoscimento a Monica Bellucci per “la sua bellezza unica ma soprattutto la capacità di giocare d’azzardo e provocazione, come nel caso di Irréversible, alternando registi riconosciuti a giovani debuttanti o innovatori e scegliendo quasi sempre lo slancio d’autore, dai Wachowski a Virzì, da Sam Mendes a Maria Sole Tognazzi, da Terry Gilliam a Kusturica, da Claude Lelouch a Kaouther Ben Hania. Bellucci incarna la rara capacità di essere icona globale, senza perdere di vista il lavoro creativo e la comunità artistica. Carismatica, cosmopolita e insieme profondamente italiana", prosegue Detassis. Monica Bellucci è da anni è una delle attrici italiane più conosciute e apprezzate a livello globale. Nella sua carriera ha collaborato con i maggiori registi del cinema italiano e mondiale, a partire dal suo esordio con la miniserie televisiva Vita coi figli di Dino Risi e poi come interprete in grandi produzioni internazionali, come Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola”.

La carriera

Passione di Cristo di Mel Gibson, I fratelli Grimm e l'incantevole strega di Terry Gilliam e Spectre di Sam Mendes.



Straordinaria la rosa dei registi con i quali Monica Bellucci ha lavorato: oltre a quelli appena citati, fra i tanti anche Spike Lee, Gabriele Muccino, Antoine Fuqua, Paolo Virzì, Emir Kusturica, Marco Tullio Giordana e Alice Rohrwacher. Centrale nella sua vita e nella sua carriera il rapporto con la Francia e il cinema francese che la vede esordire ne L'Appartamento di Gilles Mimouni (interpretazione che le è valsa una candidatura ai Premi Cesar) e arrivare fino ai nostri giorni come attrice per Claude Lelouch ne I migliori anni della nostra vita. Nel 2017 le viene conferita la Legion d'Onore, la più alta onorificenza conferita dallo Stato francese. Nello stesso anno, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences la invita come nuovo membro fisso in rappresentanza dell'Italia.