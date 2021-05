Awake, pubblicato il trailer ufficiale

Il 9 giugno 2021 arriverà su Netflix un nuovo thriller. Si tratta di “Awake”, visibile anche su Sky Q e NOW. Una pellicola che rientra nel programma di distribuzione della piattaforma di streaming. A gennaio scorso, infatti, era stata annunciata l’intenzione di proporre un nuovo film a settimana. Un modo per intrattenere tutti, soprattutto chi in questa fase è costretto a restare in isolamento.

È stato diffuso il primo trailer ufficiale, a poco più di un mese dall’arrivo in streaming. La tensione regna sovrana nel filmato. La popolazione non è più in grado di dormire e il mondo piomba nel caos. La violenza regna sovrana tra isteria e allucinazioni.

Awake, trama e cast

Un misterioso evento ha cambiato le vite di tutti. Ogni dispositivo elettronico ha smesso di funzionare dopo l’incidente occorso. La popolazione non ha idea di cosa sia accaduto ma ben presto inizierà a comprendere le conseguenze.

Nessuno è più in grado di dormire. La privazione del sonno mette tutti in pericolo, considerando come, ora dopo ora, venga meno la lucidità degli individui. Allucinazioni, violenza e, in generale, uno stato di caos che prende il sopravvento.

Nessuno è più se stesso, col passare del tempo. Qualcosa di terribile per chiunque abbia buone inclinazioni di natura, terrificante per chi, invece, sia abituato a delinquere. Gli scienziati sono impegnati in una corsa contro il tempo per riuscire a proporre una cura il prima possibile. Le conseguenze, col tempo, potrebbero infatti essere letali.

La protagonista è Jill, ex soldatessa dal passato complicato. Il suo obiettivo è tenere al sicuro la sua famiglia ma proprio sua figlia potrebbe celare la chiave per ristabilire l’ordine. La donna dovrà fare una scelta. Decidere se tutelare e isolare i suoi figli o rischiare tutto per tentare di salvare il mondo intero.

Ecco il cast principale del film: