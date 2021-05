Valley of the Gods, al cinema dal 3 giugno

L’uscita nelle sale italiane, posticipata a causa dell’emergenza sanitaria, è confermata: VALLEY OF THE GODS, il nuovo film scritto e diretto da Lech Majewski - il visionario autore de “I Colori della Passione” e “Onirica” - sarà distribuito al cinema dal 3 GIUGNO da CG Entertainment in collaborazione con Lo Scrittoio.

Con il due volte candidato al Premio Oscar® John Malkovich, Josh Hartnett (“The Black Dahlia”, “Penny Dreadfull”), Bérénice Marlohe (“Song to Song”, “Skyfall”) e il protagonista di “2001 Odissea nello spazio” Keir Dullea,

VALLEY OF THE GODS si presenta come un’esperienza visiva ed emotiva inedita. Il maestro polacco torna ad affrontare con questa opera temi a lui cari come l’amore, la perdita, il sogno e ovviamente l’arte.