I Mitchell contro le macchine, un video raccoglie tutti gli easter egg

La piattaforma streaming ha condiviso sui propri social ufficiali un intrigante video dedicato al film animato. Il filmato conduce gli spettatori alla coperta degli easter egg presenti in numerose scene, che in tanti potrebbero aver non notato.

Gli utenti Netflix in tutto il mondo hanno decisamente apprezzato “I Mitchell contro le macchine”, nuovo film d’animazione targato Sony, visibile anche su Sky Q e NOW . Una pellicola che propone un approccio grafico decisamente intrigante, il che ne rappresenta il maggior punto di forza.

La passione per il cinema di Katie, la protagonista, ha portato i creatori a divertirsi con i tanti rimandi al mondo del cinema. Dalle ispirazioni dei suoi film amatoriali ai poster in camera, alcuni inventati e altri reali. Dai dettagli dell’auto che li conduce in mille avventure agli orecchini di madre e figlia. Un mondo da scoprire, insomma.

I Mitchell contro le macchine, trama e cast

approfondimento

I migliori film da vedere a maggio

“I Mitchell contro le macchine” è un film animato diretto da Jeff Rowe e Michael Rianda, sceneggiatori di “Gravity Falls”. La trama ruota intorno alla famiglia Mitchell, che si presenta come un gruppo alquanto disfunzionale.

Il tempo passa e certi equilibri vengono distrutti. Ognuno dei componenti della famiglia ha una particolarità e convivere non sembra più così facile come un tempo. Il rapporto più a rischio è quello tra padre e figlia, ovvero Rick e Katie.

Lui è un amante della natura e non riesce a comprendere la passione della figlia per la tecnologia. Teme possa non vivere a pieno ma, soprattutto, vedere i propri sogni infrangersi e soffrire terribilmente per questo. Katie desidera diventare una regista e non fa che produrre filmati virali online.

Non vuole altro che allontanarsi dalla propria famiglia, raggiungere in college e iniziare una nuova vita. Rick tenta l’ultima mossa estrema per provare ad avvicinarsi a lei, seppur a suo modo. Organizza un viaggio in auto attraverso il Paese. Saranno loro ad accompagnare Katie al college, annullando il suo biglietto aereo.

Un percorso che si tramuterà in un’avventura senza precedenti. Il mondo si ritrova prigioniero di un’intelligenza artificiale e soltanto la sconclusionata famiglia Mitchell si porrà a difesa del futuro del genere umano.

Ecco il cast vocale del film: