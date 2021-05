Meet Me In Another Life, la protagonista sarà Gal Gadot

Stando a quanto riportato da Deadline, l’attrice israeliana, classe 1985, sarà la protagonista del film basato sul romanzo di Catriona Silvey Condividi:

Nuova fatica cinematografica all’orizzonte per Gal Gadot (FOTO). Nelle scorse ore Deadline ha parlato della pellicola che vedrà l’interprete di Wonder Woman impegnata come attrice e produttrice.

Meet Me In Another Life, il film approfondimento Wonder Woman: Gal Gadot si è ispirata a Lady Diana per interpretarla Meet Me In Another Life è il titolo del romanzo di debutto di Catriona Silvey, pubblicato sul mercato a stelle e strisce soltanto pochi giorni fa e in arrivo nel Regno Unito nei prossimi mesi, più precisamente l’8 luglio. La trasposizione cinematografica del libro vedrà l’attrice israeliana nel ruolo di protagonista e in quello di produttrice. Infatti, nelle scorse ore il magazine Deadline ha rilanciato la notizia dell’inizio della produzione che ha immediatamente entusiasmato la scrittrice britannica.

approfondimento Wonder Woman 1984, il cast del film con Gal Gadot. FOTO Catriona Silvey ha dichiarato: “Come scrittrice sono così ispirata dalle possibilità di racconto di un film. Sono davvero entusiasta che un team lavorerà per dare una vita completamente nuova al mio libro attraverso un altro mezzo”. Meet Me In Another Life è un romanzo che racconta come i destini dei due protagonisti, ovvero Thora e Santi, siano legati indissolubilmente tanto da far incontrare i due ragazzi nel corso di diverse vite.