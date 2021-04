The Tomorrow War, il primo teaser trailer

Il 2 luglio 2021 arriverà su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW, “The Tomorrow War”, dal regista di “The Lego Batman Movie” Condividi:

“The Tomorrow War” è il nuovo film con protagonista Chris Pratt. Una pellicola di genere fantascientifico che sarà in streaming dal 2 luglio 2021 su Amazon Prime Video, visibile su Sky Q e NOW. Sorprende, quasi, il fatto che si tratti di un’idea originale, proposta dallo sceneggiatore Zach Dean.

approfondimento I migliori film da vedere ad aprile Non si tratta di un remake, reboot o, semplicemente, di una pellicola tratta da un fumetto o un romanzo. Lo script di Dean, che ha alle spalle poche pellicole come sceneggiatore (“Legami di sangue” e “Le ultime ventiquattro ore”), ha convinto la Paramount. Il Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha però impedito la distribuzione nelle sale cinematografiche, dove inizialmente era previsto per Natale 2020.

approfondimento I 30 migliori film di fantascienza Cambio di programma e streaming online, così come per tanti titoli nell’ultimo anno. Un progetto importante per il regista Chris McKay, reduce dal successo di “The Lego Batman Movie” del 2017. Stavolta si è ritrovato a lavorare con attori in carne e ossa e i fan paiono apprezzare il lavoro svolto, stando alle reazioni al teaser trailer.