Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 14 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 14 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Bad Moms – Mamme molto cattive, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Mila Kunis in una commedia. Stressate dagli impegni, tre madri si liberano dalle responsabilità per darsi alla pazza gioia.

L’erba del vicino, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Tom Hanks e Carrie Fisher in una commedia cult di Joe Dante. Una famiglia si trasferisce nel quartiere di un ragazzo che indaga sui loro strani comportamenti.

Così è la vita, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Aldo, Giovanni e Giacomo in una commedia agrodolce. Un detenuto prende in ostaggi un poliziotto e un imprenditore.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Honey Boy, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Shia LaBeouf dirige e interpreta un film ispirato alla sua vita. Un ragazzo che cerca la sua strada artistica viene vessato dal padre cocainomane.

Piccoli crimini coniugali, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Sergio Castellitto e Margherita Buy in un serrato confronto di coppia diretto da Alex Infascelli.

Il velo dipinto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Edward Norton e Naomi Watts in un dramma ambientato negli anni ’20. Una donna tradisce il marito e i due si trasferiscono in un villaggio funestato dal colera.

Last Night, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Sam Worthington e Kiera Knightley sono una coppia collaudata ma entrambi vengono messi in crisi da due vecchie fiamme.

Film romantico da vedere stasera in tv



Il sole è anche una stella, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Una ragazza giamaicana sta per essere espulsa dagli Stati Uniti ma incontra un ragazzo di origini coreane, di cui si innamora.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Hunt, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Survival movie targato Blumhouse con Hilary Swank ed Emma Roberts. In una radura, dodici sconosciuti scoprono di esser stati presi di mira da alcuni sadici cacciatori.

D-Tox, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Sylvester Stallone interpreta un agente dell’FBI ricoverato in una clinica di psichiatria che indaga sugli omicidi di alcuni pazienti.

Arma Letale 4, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Ultimo episodio della saga con Mel Gibson e Danny Glover che stavolta affrontano la malavita cinese.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Oblivion, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Film fantascientifico con Tom Cruise in cui il mondo è sotto minaccia degli Scavs e solo Jack Harper può salvarlo.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Un elfo per amico, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Film per la famiglia ambientato a Mosca. Una madre e una figlia si trasferiscono in un’abitazione in cui è presente un elfo.

Film thriller da vedere stasera in tv



Un bacio prima di morire, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Matt Dillon, Sean Young e Max Von Sydow in un thriller. Uno psicopatico arrivista seduce e poi uccide una donna inscenandone il suicidio.

La regola del sospetto, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Al Pacino e Colin Farrell in thriller ambientato nel mondo dello spionaggio, in cui niente è come sembra.

I programmi in chiaro



Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1



Luca Zingaretti è il commissario Montalbano, personaggio creato da Andrea Camilleri e trasportato con successo sul piccolo schermo.

Game of games – Gioco loco, ore 21:20 su Rai 2



Simona Ventura ritorna in tv con la conduzione di un quiz show, format innovativo importato dagli Stati Uniti.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Daydreamer – Le ali del sogno, ore 21:20 su Canale 5



Telenovela con Can Yaman che racconta la storia di una ragazza con il sogno di diventare scrittrice.

King Arthur – Il potere della spada, ore 21:20 su Italia 1



Il regista Guy Ritchie rilegge il mito di Re Artù in una pellicola con Charlie Hunnam e Jude Law.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8



Enrico Papi conduce un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove



Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.