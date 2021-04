Gundam, annunciato il primo film live-action per Netflix

approfondimento

I migliori film da vedere ad aprile

Le informazioni sono limitate al momento, per un film annunciato la prima volta nel 2018. Un anno dopo è entrato a far parte della crew il fumettista e scrittore Brian K. Vaughan, che ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo al fianco di Cale Boyter. Per quanto la serie sia nata nel 1979, creata da Yoshiyuki Tomino, e abbia festeggiato ben 40 anni nel 2019, è ancora uno dei brand più amati in Giappone e nel mondo.

Per quanto concerne la trama, non è stata rilasciata alcuna sinossi ufficiale. Permane l’assoluto riserbo in merito allo script di Vaughan. Un progetto delicato, che avrà gli occhi del mondo puntati, considerando come si tratti del primo live-action in 40 anni di storia del personaggio. I fan attendono inoltre di scoprire la collocazione temporale di questo adattamento nell’Universal Century, da UC 0068-0079 di “Mobile Suit Gundam The Origin” a UC 223 di “G-Saviour”.