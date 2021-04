Profile, il film che si svolge tutto sullo schermo di un computer

Nell’epoca in cui fruiamo tutto solamente attraverso lo schermo di computer, tablet e smartphone (dalla chiacchierata con la zia al concerto in streaming fino al film), l’annuncio di una pellicola in cui ciò che lo spettatore vede è solo ed esclusivamente un susseguirsi di schermi lascia perplessi. Non certo per l’idea in sé (geniale) ma piuttosto perché i device sono così inflazionati in tempi pandemici che ne abbiamo la nausea...



Eppure basta vedere il trailer Profile per dimenticarsi del fatto che si tratta di un esperimento cinematografico realizzato in formato Screenlife: sembra un live action che non ha nulla da invidiare alla suspense di un thriller mozzafiato, per dire.



E di fatti Profile è un thriller, inoltre pure mozzafiato: scritto e diretto dal regista e produttore cinematografico kazako naturalizzato russo Timur Bekmambetov, tutto avviene sullo schermo di computer e device elettronici eppure non ce ne accorgiamo quasi. Ecco il trailer del film: pubblicato su YouTube poche ore fa, conta già quasi due milioni di visualizzazioni.