Paris Jackson nel cast di 'Sex Appeal' con Margaret Cho

Sex Appeal è il titolo della commedia che vedrà nel cast Paris Jackson ( FOTO ), stando a quanto riportato da Deadline . L’attrice, modella e cantante torna nel mondo della settima arte dopo il debutto discografico da artista solista con il singolo Let Down.

Come riportato da Deadline , la teen comedy racconterà la storia d’amore di Avery Hansen-White e del suo fidanzato, al momento non sono state rilasciate informazioni sulla possibile data di uscita della pellicola.

Paris Jackson, fuori il primo singolo "Let down"

Paris Jackson, la carriera

approfondimento

Paris Jackson segue le orme del padre, fuori il primo album

Da attrice a modella passando anche per una carriera da cantante, nel corso degli anni Paris Jackson ha deciso di misurarsi in diversi settori: dal debutto discografico come solista con l’album Wilted al videoclip del brano Rescue Me del gruppo Thirty Seconds to Mars, guidato da Jared Leto, quest’ultimo momentaneamente impegnato con le riprese del film House of Gucci.

Grande successo anche sui social, infatti Paris Jackson vanta più di tre milioni e mezzo di follower su Instagram.