The Father tra i film candidati agli Oscar 2021: trama, cast e trailer

Florian Zeller debutta sul grande schermo come regista grazie alla pellicola che ha conquistato sei candidature agli imminenti Oscar 2021

Anthony Hopkins e Olivia Colman sono i protagonisti dell’emozionante film che vede Florian Zeller debuttare come regista. The Father è la trasposizione cinematografica dell’omonima opera teatrale.

Bim Distribuzione ha pubblicato la sinossi ufficiale della pellicola ( FOTO ) sul suo sito ufficiale : “Tratto dalla pièce dell’acclamato autore teatrale Florian Zeller, al suo debutto dietro la macchina da presa, The Father ci porta nella vita di un uomo (Hopkins) che, con l’avanzare dell’età, nel tentativo di dare un senso alla sua nuova condizione, inizia a dubitare dei suoi cari, della sua mente e persino di ciò che vede e vive”.

Dopo il film del 2015 con la regia di Philippe Le Guay, l’autore ha deciso di portare sul grande schermo l’opera che ha riscosso grandi consensi da parte di pubblico e critica. The Father - Nulla è come sembra indaga il rapporto tra un padre e una figlia tra differenti punti di vista e dubbi.

The Father, arriva in Usa il film con Anthony Hopkins e Olivia Colman

Anthony Hopkins e Olivia Colman sono le colonne portanti della pellicola che hanno entusiasmato il pubblico conquistando anche due prestigiose nomination alla novantatreesima edizione degli Academy Awards nelle categorie Miglior attore protagonista e Miglior attrice non protagonista.

The Father, il trailer



Nei mesi scorsi Sony Pictures Classics ha distribuito il trailer ufficiale della pellicola svelando al pubblico le prime sequenze del film; al momento, il filmato conta oltre un milione di visualizzazioni su YouTube.

The Father ha ottenuto ben sei candidature agli Oscar 2021: Miglior film, Miglior attore protagonista, Miglior attrice non protagonista, Miglior sceneggiatura non originale, Miglior montaggio e miglior scenografia.