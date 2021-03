Armie Hammer fuori dal cast di un altro film dopo le accuse di stupro

Continua l'ostracismo di Hollywood contro Armie Hammer, la star di Chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino accusato di molestie sessuali e almeno di uno stupro. L'attore è stato, infatti, estromesso da un altro film, "Billion Dollar Spy", come riporta in esclusiva il sito di Variety. Hammer avrebbe dovuto recitare accanto a Mads Mikkelsen in questo dramma ambientato negli anni della Guerra fredda con la regia della cineasta britannica Amma Asante.

L’ennesima esclusione di Hammer da un film arriva dopo che nei mesi scorsi erano stai già cancellati i suoi ruoli in The Offer, il making of del capolavoro Il Padrino, e nella commedia romantica Shotgun Wedding accanto a Jennifer Lopez. Resta ancora teoricamente in ballo il sequel di Chiamami con il tuo nome, ma al di là dell'interesse espresso settimane fa dalle parti coinvolte non c’è ancora una sceneggiatura. Guadagnino, impegnato in un altro progetto, non ha risposto alla richiesta di Variety di commenti.