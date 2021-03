Run: il trailer del thriller con Sarah Paulson in arrivo su Netflix

La data d’uscita per “Run” su Netflix è prevista per il 2 aprile 2021. Si tratta dell’esordio cinematografico per la giovane Kiera Allen

Nuovo progetto per Sarah Paulson dopo “Ratched”. L’attrice fa ritorno in una pellicola, “ Run ”, destinata inizialmente al grande schermo e poi distribuita esclusivamente online, data l’emergenza sanitaria.

Il Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) continua a stravolgere i piani dell’industria cinematografica e, dopo l’uscita su Hulu negli Stati Uniti, Netflix ha annunciato l’arrivo della pellicola sulla propria piattaforma il prossimo 2 aprile 2021. Il film sarà visibile anche su Sky Q.

L’attrice, intervistata da “EW”, ha spiegato come abbia lavorato per interpretare questo personaggio. In parte si è ispirata a Piper Laurie in “Carrie – Lo sguardo di Satana”, di Brian De Palma.