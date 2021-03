Divine - la fidanzata dell'altro, il trailer del film

Dopo la serie tv Undoing (disponibile su Sky On Demand), la partecipazione al Festival di Sanremo e la partecipazione alla fiction Leonardo, Matilda De Angelis è protagonista di una commedia romantica ambientata a Roma. Il titolo del film è DIvine-La fidanzata dell'altro. Insieme all'attrice bolognese c'è il giovane attore e modello inglese Callum Turner, gia visto in Animali fantastici e dove trovarli e in Emma

Distrirbuita da 102 Distribution, la pellicola sarà disponibile dal 25 Marzo su Chili.