Dal capolavoro della scrittrice inglese, un affascinante film con la talentuosa attrice della serie tv "La regina degli Scacchi". Due Nomination agli Oscar: miglior trucco e migliori costumi. In prima tv, su Sky Cinema Due, martedì 23 marzo. Disponibile anche On Demand

Bella, intelligente e ricca, Emma Woodhouse ( Anya Taylor Joy ) è un'ape regina irrequieta e senza rivali nella sua tranquilla cittadina. In questa scintillante satira di classe sociale e nella crisi del divenire adulta, Emma si avventurerà in relazioni sbagliate e passi falsi romantici per trovare l'amore che invece è sempre stato davanti a lei.

Il romanzo "Emma" venne pubblicato per la prima volta in forma anonima nel 1815 e la stessa scrittrice Jane Austen descrisse il suo personaggio come "un'eroina che non potrà piacere a nessuno, furchè a me stessa".

Diretto dall’esordiente Autumn de Wilde, il film rappresenta la quarta trasposizione cinematografica del capolavoro della Austen.

I fantastici abiti indossati da Anya Taylor-Joy e dal resto del cast sono stati realizzati dalla costumista Alexandra Byrne, vincitrice del premio Oscar per Elizabeth: The Golden Age. Non a caso il film ha ottenuto due nomination agli Academy Award 2021: mglioriicostumi e miglior trucco

In cast oltre alla regina degli scacchi vede la presenza di Bill Nighy, nei panni del Sigr. Woodhouse, Mia Goth, Josh O'Connor, Callum Turner, Rupert Graves, Gemma Whelan e Tanya Reynolds.