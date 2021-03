In cantiere Ace Ventura 3: Jim Carrey ci sarà?

La società di produzione Morgan Creek ha confermato che il terzo film è finalmente in fase di sviluppo. Ma a essere ancora incerta è la presenza del mitico investigatore originale, ossia il divo che gli ha dato i natali nel primo e secondo capitolo di questa divertente saga

Non c’è due senza tre e la legge del terzetto colpisce finalmente anche Ace Ventura: la società di produzione Morgan Creek ha confermato che il terzo capitolo della saga capitanata dall’investigatore più pazzo e divertente che ci sia è in cantiere.

Ma la presenza di lui, del mitico investigatore interpretato da Jim Carrey, è ancora incerta.

Sono passati 26 anni da quando è uscito il secondo capitolo, oltre un quarto di secolo, e in pochi si aspettavano una notizia del genere.



La Parte III (per strizzare l’occhio a Il padrino…) sarebbe attualmente in fase di scrittura e al lavoro ci sarebbero Pat Casey e Josh Miller, che scriveranno a quattro mani lo script del film.



A produrre sarà Amazon e si vocifera di un’eventuale uscita nelle sale cinematografiche, alla faccia dello streaming così in voga ultimamente (facciamo dell’ironia per riderci un po’ sopra e cercare di ritrovare il buonumore perduto. Chiaramente lo streaming è l’unica fruizione possibile oggi per rispettare le norme anti-contagio, quindi meno male che esiste).



Ma Jim Carrey ci sarà? approfondimento Jim Carrey presenta il suo libro "Ricordi e bugie" Per ora non è dato saperlo. Il suo nome non è stato ancora pronunciato in associazione al progetto, tuttavia chi mai si aspetterebbe un Ace Ventura 3 senza di lui? Un’operazione di recupero simile fa ben sperare nella presenza del divo. In più quei due nomi degli sceneggiatori, Pat Casey e Josh Miller, insinuerebbero anch’essi una speranza di vedere Carrey tornare a indossare le camicie hawaiane più kitsch della storia dello schermo (e della storia del costume in generale). Si tratta infatti degli sceneggiatori di Sonic - Il film e del prossimo Sonic 2 (attualmente in lavorazione) sul cui set è presente Jim Carrey, nei panni del dr. Robotnik.

Che cos’è stato Ace Ventura per Jim Carrey approfondimento Da Ace Ventura a Blade, il film che vorremmo rivedere al cinema IL QUI Ace Ventura non è soltanto un film di Jim Carrey: è la prova attoriale che l’ha consacrato a divo in tutto il mondo.

Prima di calarsi nelle camicie hawaiane kitsch di cui sopra, l’attore era un volto famoso solo in televisione e principalmente negli Stati Uniti.

Benché già prima di allora avesse recitato in film famosi, come per esempio Le ragazze della Terra sono facili (1986), è stato il primo Ace Ventura, Ace Ventura - L'acchiappanimali (1994) di Tom Shadyac a fare da trampolino di lancio a livello internazionale.



Co-sceneggiato dallo stesso Carrey, il primo film racconta dell’investigatore privato messo a titolo, specializzato nel recupero di animali scomparsi.

Pazzo e grottesco, Ace ha come talento innato un fiuto incredibile (per questo forse è così affine agli animali che cerca).