XVII edizione di Corto Dorico Film Fest, anteprima con Marco D'Amore

Al via domani, sabato 20 marzo, la XVII edizione di Corto Dorico Film Fest in versione digital, il Festival di cortometraggi di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d’Italia, diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara.

Saranno 36 gli appuntamenti virtuali per 91 tra cortometraggi e lungometraggi e poi, incontri, masterclass, collaborazioni tra Festival, panel, laboratori per bambini e molto altro.

Tutti i film e cortometraggi saranno disponibili su Mymovies.it (al link https://www.mymovies.it/ondemand/corto-dorico/). Gli eventi del Festival saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook di Corto Dorico e sul canale youtube di ArgoWebTv.

IL TEMA - Titolo di quest’anno sarà “Metamorfosi”, parola che la direzione artistica del Festival ha individuato come “capace” di sintetizzare il tempo che stiamo vivendo.

OSPITI - Come gli scorsi anni, tanti saranno gli ospiti protagonisti di incontri e masterclass tra i quali il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Agostino Ferrente, il regista e sceneggiatore Giorgio Diritti, Paolo Bernardelli autore di “SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano”, i due fratelli registi Antonio e Marco Manetti, l’attrice Serena Rossi, il produttore cinematografico Carlo Macchitella, il produttore e autore Omar Rashid, il critico cinematografico Gianni Canova e molti altri.

Tra gli eventi speciali in collaborazione con Amnesty International Italia il film Let There Be Colour di Ado Hasanovic che racconta il primo Pride in Bosnia nel 2019 (da sabato 20 al 28 marzo visibile su Mymovies.it) e A Dog Called Money di Seamus Murphy, con protagonista PJ Harvey e dedicato al viaggio in Afghanistan e Kosovo che le fu di ispirazione per la realizzazione dell’album The Hope Six Demolition Project (venerdì 26 marzo su Mymovies disponibile per 24 ore), il cortometraggio Zombie di Giorgio Diritti (da sabato 20 al 28 marzo visibile su Mymovies.it) e nell’ambito della collaborazione con il Ka Festival, il film Sand Storm di Jason Wishnow che vede come attore il controverso artista cinese Ai Weiwei (dal 20 al 28 marzo su Mymovies.it). E poi gli incontri in diretta online sulla pagina Facebook di Corto Dorico e canale Youtube di Argowebtv, tra cui “Dove Nasce il Cinema che Verrà - Botteghe, Università, Accademie” con Gianni Canova, Giuseppe Carrieri, Antonella Di Nocera, Pinangelo Marino e Daniele Ciprì e in cui interverrà anche il rettore di UNIVPM, Gian Luca Gregori (sabato 20 marzo ore 15.00), la Masterclass della rassegna Cinemaèreale con il regista Agostino Ferrente in conversazione con gli studenti e i docenti del laboratorio di Cinemaèreale (domenica 21 alle 18.30) e l’incontro online dal titolo Cinemaèreale e la serializzazione tv con Paolo Bernardelli, autore di SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano (martedì 23 alle ore 18.30).

EVENTO DI APERTURA - Ad inaugurare Corto Dorico alle ore 15.00 di sabato 20 marzo (in diretta online sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di Argowebtv) sarà l’incontro “Dove Nasce il Cinema che Verrà - Botteghe, Università, Accademie” con Gianni Canova (Rettore IULM), Giuseppe Carrieri (regista), Pinangelo Marino (curatore), Antonella Di Nocera(produttrice) e Daniele Ciprì (co-direttore artistico Corto Dorico). Interverrà Gian Luca Gregori (Rettore UNIVPM).

Botteghe, università e accademie sono innovative forme di produzione, alfabetizzazione e formazione. Così forse nascerà il nuovo cinema italiano. In un Festival che declina come tema la parola metamorfosi non si poteva che cominciare da qui, con un incontro che attraverso le parole e le esperienze di alcune tra le più importanti figure del panorama italiano che hanno intrapreso questa strada, possa davvero raccontare come stia cambiando ora il cinema che verrà domani.

Saranno tanti i corti e i film che si potranno già vedere a partire dalle ore 10.00 del 20 marzo fino alla fine del Festival, il 28 marzo, su https://www.mymovies.it/ondemand/corto-dorico/

Sarà proprio il film Le Metamorfosi di Giuseppe Carrieri ad aprire il Festival come evento speciale della sezione di Cinemaèreale. Tre storie di Napoli, tra eco del passato, cronaca del presente, e distorsioni di un futuro funesto, legate tra loro dalla voce narrante interpretata da Marco D’Amore, tra l’altro, ospite quest’oggi alle 18.30 dell’anteprima del festival “L’Ora di cinema - in classe con” sulla pagina facebook di Corto Dorico) .

PROGRAMMA IN DETTAGLIO DEL 20 MARZO - FILM e CORTI (Disponibili su MyMovies.it dalle ore 10.00 del 20 marzo fino alla mezzanotte di domenica 28 marzo)

Metamorfosi – Coming of Age è una vetrina di corti internazionali, alcuni di loro inediti in Italia, selezionati e premiati nei principali Festival internazionali: Better than Neil Armstrong di Alireza Ghasemi; Lost & Found di Bradley Slabe e Andrew Goldsmith; Malou di Adj Wojaczek; Witness di Ali Asgari; Homesick di Koya Kamura; Le Dilemme du Porc-épic di Francesca Scalisi. Corti che sono stati scelti per la loro capacità di raccontare il mondo dell’adolescenza , i suoi turbamenti e i suoi desideri, quel passaggio rituale tra fanciullezza ed età adulta, quella metamorfosi del corpo e dell’anima che è racconto di vita, di trasformazione, spesso traumatico ma anche liberatorio.

Corto Slam - Sempre nella giornata di domani, inizia il concorso Corto Slam in cui gli 8 corti selezionati si contenderanno un posto nella Finalissima di sabato 27 marzo. Stiamo parlando di: 500 Calories di Cristina Spina, Gas Station di Olga Torrico; J’ador di Simone Bozzelli; L’Ultimo Fascista di Giulia Magda Martinez; Les Aigles de Carthage di Adriano Valerio; Male Fadàu di Matteo Incollu; Quaranta Cavalli di Luca Ciriello; Stardust di Antonio Andrisani. Sarà il pubblico a decidere chi andrà in finale votando la propria preferenzadalle ore 10.00 del 20 marzo fino a mezzanotte del 21 marzo sul sito di www.cortodorico.it.

7 sono i corti che parteciperanno alla competizione per il premio Amnesty International Award “Short on Rights - A Corto di Diritti”, dedicato ai cortometraggi internazionali che trattano temi legati ai diritti umani : 22nd of April di Cesare Maglioni; Braids di Ismail Dairki; Marta di Benoit Verdier e Julien Verdier; Rebel di Pierre-Philippe Chevigny; The Visit di Azadeh Moussavi; XY di Anna Karín Lárusdóttir; La Historia de Mateo - Mateo’s Story di Malona P. Badelt.

Venerdì 26 marzo alle ore 18.30, attraverso una diretta Facebook e Youtube ci sarà la premiazione e un incontro di approfondimento con il portavoce di Amnesty Iternational Italia Riccardo Noury, Tina Marinari, Fabio Burattini e Fabio Sorgoni.

EVENTI SPECIALI - In collaborazione con Amnesty International Italia sarà possibile accedere alla visione su Mymovies.it dal 20 al 28 marzo del film Let There Be Colour di Ado Hasanovic che racconta il primo Pride in Bosnia nel 2019. L’evento è stato considerato come manifestazione ad alto rischio a causa delle minacce dei gruppi conservatori e religiosi di destra. Questo film cattura questo evento storico e l’atmosfera che lo ha preceduto.

Fuori Concorso, Zombie di Giorgio Diritti, cortometraggio realizzato nell’ambito del corso di sceneggiatura e regia curato da Giorgio Diritti per la Fondazione “Fare Cinema” di Marco Bellocchio e presentato in anteprima alla Settimana Internazionale della Critica alla 77^ Mostra del Cinema di Venezia. Un corto che riflette sulla fine dei rapporti sentimentali tra due genitori e la sofferenza dei figli coinvolti che diventano strumentali alle reciproche rivendicazioni. (Disponibile dalle 18.00 del 20 marzo su MyMovies.it).

Premio Speciale Cinema di Poesia al collettivo ALMA.animatori, realtà marchigiana conosciuta e premiata con le proprie opere in tutto il mondo. Per l’occasione si potranno vedere per la prima volta in Italia una retrospettiva composta da 22 cortometraggi d’animazione che si distinguono per tecniche e poetiche caratterizzate da una particolare ricerca introspettiva.

A cura di ALMA è anche la sigla della 17^ edizione di Corto Dorico, realizzata da Ahmed Ben Nessib che sarà online sulla pagina Facebook di Corto Dorico dalle ore 10.00 di domani.

Di seguito i 22 cortometraggi di ALMA.animatori in programmazione: Sogni al campo di Magda Guidi e Mara Cerri; Fiumana di Julia Gromskaya; D’istante di Rojna Bagheri; El alma es la memoria di Sergio Gutierrez; Sospeso di Martina Venturini; Per tutta la vita di Roberto Catani; Il sentiero di Emanuela Bartolotti; Caviglie di Samuele Canestrari e Francesco Ruggeri; Silenziosa-mente di Alessia Travaglini; Stoicheia di Massimo Saverio Maida; Mayday, mayday! di Annarita Baldarelli; Strange home di Giulia Marcolini e Elena Castiglioni; La cicogna di Francesco Ruggeri; Morte per due canne di Skunk di Anima (Annamaria Gentili); Momentum and impulse di Marica Maggiotti; Ekart di Ahmed Ben Nessib; Hooks di Pietro Elisei; The darker light di Andrea Bonetti; La virgola nel cassetto di Marco Capellacci; Animo resistente di Simone Massi; In memoria di te di Giacomo Passanisi; Soil is alive di Beatrice Pucci.

Quest’anno Corto Dorico ha avviato una collaborazione con il Ka Festival – Nuovo Immaginario Migrante, proponendo una selezione di 5 cortometraggi internazionali sul tema dell’acqua e della sostenibilità ambientale: Apollo 18 di Marco Renda; Johanna Under the Icedi Ian Derry; Lowland Kids di Sandra Winther; I Guardiani dell’Acqua di Arianna Pagani e Sara Manisera; The Sand Storm di Jason Wishnow che vede come attore il controverso artista cinese Ai Weiwei.



Pionerismi - Corto Dorico, in collaborazione con Officine Mattòli, presenta Pionierismi, una selezione di cortometraggi girati nelle Marche negli ultimi anni, un gruppo di nuovi cineasti la cui poetica si intreccia con elementi di immaginario regionale: Spera Teresa di Damiano Giacomelli; Rèsce la Lune di Giulia Di Battista; Non ce ne siamo resi conto di Giordano Viozzi; Il Vaccino di Edoardo Ferraro;A Mali Estremi (Unicamontagna Promo) di Damiano Giacomelli – Realizzato in collaborazione con UNICAM – Università degli Studi di Camerino; Il Vento di Andrea Pittori e Caterina Carone (supervisione) – Cortometraggio di diploma Corsi Officine Mattòli 2020.

Cinemaèreale - Il progetto Cinemaèreale , la finestra sul cinema documentario italiano contemporaneo con un laboratorio di Cinema sostenuto da Fondazione Cariverona, sarà presente anche in questa edizione con tre cortometraggi di fine laboratorio: Babatunde di Marco Mondaini; À Bergame di Alessandro Rabini; Oltre la Linea di Caterina Fattori. A questi si aggiunge come evento speciale Furgoncinema – Viaggio nelle terre mutate di Lorenzo Montesi Pettinelli e Luca Barchiesi (Associazione Aristoria – Furgoncinema).Nato come progetto di cinema solidale e poi sviluppatosi in un documentario, “Furgoncinema” è un racconto corale realizzato dai volontari dell’associazione Aristoria, che per tre anni hanno ripreso i luoghi e le testimonianze di coloro che, dopo il terremoto di Amatrice del 2016, hanno continuato a vivere in quelle terre.



ZEBRA Poetry Film Festival di Berlino - Prosegue la collaborazione con uno dei più importanti Festival di videopoesia del mondo. A Corto Dorico con Best of Zebra ci sarà una selezione delle migliori videopoesie internazionali realizzate negli ultimi due decenni: Calling All di Manuel Vilarinho; Anna Blume di Vessela Dantcheva; Please Listen! di Natalia Alfutova; Hands Off the Blue Globe di Žygimantas Kudirka; Lucia di Cristóbal León Dooner, Joaquín Cociña e Niles Atallah; One Person/Lucy di Taatske Pieterson; Beer di Daniele Gavatorta; The Dead di Juan Delcan/Spontaneous; Budapest di Julian Grey/Head Gear; Some Days di Julian Grey/Head Gear; Forgetfulness di Julian Grey/Head Gear; Generation di David Dowes.

Anche i bambini saranno al centro del Festival con CineBimbi, un progetto di Corto Dorico e SAB Scuola delle Arti per Bambini di Nie Wiem, con il cortometraggio di fine laboratorio 2020: La scoperta. Disponibili alla visione anche gli altri due cortometraggi SAB Missione 007te del 2018 e La Nave dei Folli del 2019 (domenica 28 marzo alle ore 17.00, in diretta facebook e youtube, incontro online con Natalia Paci e Juri Cerusico e i bambini della SAB).

INFORMAZIONI - Per assistere ai film e ai corti di Corto Dorico Film Fest il canale dedicato di Mymovies è https://www.mymovies.it/ondemand/corto-dorico/. Il prezzo in abbonamento è di 9,90 euro con la possibilità per gli utenti di acquistare anche pacchetti "premium" ed ottenere una serie di agevolazioni. Gli abbonamenti si potranno acquistare sulla piattaforma Mymovies.it. Tutti i film e cortometraggi saranno disponibili su Mymovies.it. Gli eventi del Festival saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook di Corto Dorico e sul canale youtube di ArgoWebTv.

Aquistabili separatemente: We Are the Thousand - L’Incredibile Storia dei Rockin’1000 di Anita Rivaroli; Easy Living - La Vita Facile di Orso e Peter Miyakawa (disponibili entrambi dalle ore 10:00 del 23 Marzo al 28 marzo), Il Mio Corpo di Michele Pennetta (lunedì 22 marzo spettacolo unico ore 21.15) e Celles qui restent di Ester Sparatore (domenica 28 marzo, disponibile per la visione dalle 12 alle 24).

Il Festival Corto Dorico è co-organizzato dall’associazione Nie Wiem e dal Comune di Ancona con il contributo di Mibac Direzione Generale per il Cinema, Regione Marche, Università Politecnica delle Marche con il sostegno di Amnesty International Italia, Coop Alleanza 3.0.

Nel corso degli anni Corto Dorico ha avuto l’onore di avere come ospiti e giurati nomi come Gianni Amelio, Pupi Avati, Matteo Garrone, Ugo Gregoretti, Giuseppe Lanci, Marco Bechis, Maurizio Nichetti, Elio Germano, Matteo Rovere, Gabriele Mainetti, Piera Detassis, Matilde Barbagallo, Stefania De Santis, Marco Spoletini, Filippo Gravino, Giacomo Ciarrapico, Matteo Cocco, Claudio Giovannesi, Cristiano Travaglioli, Gianfranco Pannone, Alessandro Piva. Oltre ad aver ospitato con le loro opere prime autori come Bonifacio Angius, Ciro D’Emilio, Manuel Albertini, Beniamino Barrese.