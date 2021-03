L’uomo invisibile: "non c’è niente da vedere" su Sky Cinema

Lunedì 15 marzo alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno il nuovo adattamento del grande classico di H.G. Welles, con protagonista un’eccezionale Elisabeth Moss Condividi:

Per quanto i grandi piani della Universal di rilanciare il suo “pacchetto mostri” non siano mai andati in porto – vedi il dietrofront sul tanto pianificato Monsterverse a cui doveva dare il via il remake de La mummia con Tom Cruise – non tutti i progetti di riportare in auge personaggi cult come Frankenstein o il lupo mannaro sono andati alle ortiche.

A dimostrarcelo è arrivato, l’anno passato, la notevole pellicola L’uomo invisibile, diretta da Leigh Wannell e giunta nei cinema solo a singhiozzo a causa della pandemia, ma ora in prima visione tv lunedì 15 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



approfondimento The Handmaid's Tale 4, il teaser trailer della nuova stagione Questa prima tv è l’occasione perfetta per recuperare un gioiello che in altre circostanze avrebbe potuto fare sconquassi al botteghino. Prodotto dalla Blumhouse, la casa di produzione specializzata in progetti “a minima spesa, ma ad alta resa” e responsabile di successi inaspettati come Paranormal Activity e Scappa – Get Out, il film ha come punto forte una protagonista davvero straordinaria, ovvero Elisabeth Moss, l’attrice statunitense resa celebre dalle serie tv Mad Men e ora attualmente impegnata con The Handmaid’s Tale.

Ne L’uomo invisibile, nuovo adattamento cinematografico del celebre racconto di H.G. Welles, che arriva a quasi novant’anni di distanza dalla celebre trasposizione della Universal, Elisabeth Moss interpreta Cecilia Kass, una donna intrappolata in una relazione tossica con il facoltoso e inventivo Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen).