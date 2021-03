Voyagers, il trailer del film con Lily-Rose Depp e Colin Farrell

Non si tratta affatto del debutto attoriale per la giovane modella e interprete, che ha mosso i primi passi nel mondo del cinema nel 2014. Ha recitato in “Tusk” di Kevin Smith, che l’ha poi inserita anche nel cast di “Yoga Hosers”, due anni dopo. Lo step più importante della sua carriera è avvenuto, però, nel 2019 con “Il re”, pellicola Netflix con protagonista Timothee Chalamet.

“Voyagers” è un titolo fantascientifico ambizioso, che vede Neil Burger come regista e sceneggiatore. Alla ricerca di un nuovo progetto che possa ripetere il successo di “Limitless”. Il trailer mostra un cast particolarmente giovane, offrendo brandelli di un futuro non troppo distante. Ambienti claustrofobici, spazio profondo e rabbia furente caratterizzano i pochi minuti diffusi. Per poterlo apprezzare, però, occorrerà attendere l’ 8 aprile 2021 .

Voyagers, trama e cast

La razza umana è in pericolo e così viene organizzata una spedizione al fine di colonizzare un pianeta distante. Incaricati della missione sono giovani uomini e donne, cresciuti valorizzando all’estremo l’intelligenza e il senso d’obbedienza. Qualcosa è stato però tenuto loro nascosto, il che li spinge a ribellarsi al sistema che ha imprigionato la parte più selvaggia del loro essere.

In breve decidono di abbandonare lo stato d’obbedienza assoluta, dando il via a un percorso di scoperta di sé, con particolare attenzione alla propria parte più primitiva. Il caos trova terreno fertile a bordo della nave spaziale, con il giovane equipaggio non più in grado di riprendere il controllo della situazione. Le emozioni per anni represse esplodono in maniera incontrollata. Si ritrovano così nel regno della paura, della lussuria e degli inevitabili giochi di potere. Qualcuno ha aperto il vaso di Pandora e non sembra esservi modo di poter tornare indietro.

Ecco il cast del film: