L’attrice che ha interpretato Lady Diana nella serie storica di Netflix è in trattative per calarsi nuovamente nei panni di una donna dell’alta società inglese, la Constance protagonista della celebre opera letteraria di David Herbert Lawrence. Il romanzo, considerato uno dei più famosi del XX secolo, verrà trasposto per il grande schermo per la regia di Laure de Clermont-Tonnerre

A Emma Corrin ormai scorre sangue blu nelle vene, dato che il fil rouge dei suoi ultimi ruoli è appunto un fil bleu, semmai: l’attrice che ha interpretato nella serie drama storica di Netflix (The Crown) Lady Diana è in trattative per vestire nuovi panni nobiliari, anche stavolta di una Lady.

E, senza nulla togliere alla fama stratosferica di Diana Spencer, questa è una delle più famose Lady della storia. Ma con storia stavolta intendiamo storia della letteratura: Emma Corrin impersonerà Lady Chatterley, la protagonista di uno dei romanzi più famosi del XX secolo. La fama della Lady è quindi ancora una volta indubbia, vedremo se pure questa nobildonna le farà guadagnare un Golden Globe come quello che la Corrin ha appena vinto per la sua interpretazione in The Crown…





Il romanzo L'amante di Lady Chatterley

Il suo successo va a braccetto con l’anatema lanciatogli a causa di oscenità ed erotismo: l’opera fu messa al bando per via dei riferimenti espliciti di carattere sessuale, tanto più inerenti alla relazione fedifraga tra la consorte di un nobiluomo paraplegico e un amante appartenente al popolo, facente parte della working class.



Il romanzo fu così bandito in tutta Europa, in primis nel Regno Unito da cui l’opera partiva (l’autore era inglese). Proprio in Inghilterra il libro di David Herbert Lawrence venne particolarmente osteggiato a causa della morale vittoriana vigente. In patria fu pubblicato solo nel 1960. Ma con queste premesse così scabrose, fare il botto è un attimo una volta approdato sugli scaffali…



La trasposizione cinematografica de L'amante di Lady Chatterley

L’attrice è in trattative per recitare nel film L’amante di Lady Chatterley che racconterà la passione che va contro alle regole della società di allora, quella della ricca e privilegiata Lady Chatterley che condivide la sorte di tante donne come lei, quella di ritrovarsi sposata con un uomo che non ama, dopo un matrimonio combinato che non segue certo le leggi del cuore ma solo del portafogli e dello status sociale.



Le leggi del cuore (e degli ormoni, anche) la porteranno invece tra le forti braccia di un guardiacaccia al servizio del marito presso una loro tenuta inglese.