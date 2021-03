Twilight, come sarebbe il film senza il filtro blu? FOTO

approfondimento

Il filtro adoperato ha reso il tutto più malinconico e drammatico, ben evidenziando le difficoltà dell’età di passaggio, così come il conflitto interiore dei protagonisti, dato dalla componente sovrannaturale della trama. Tutto ciò ha però spinto alcuni utenti a chiedersi come sarebbe stato il primo capitolo senza questi accorgimenti tecnici.

È così saltata fuori una foto dal set di “Twilight” priva del filtro blu caratteristico. Lo scatto con la luce naturale è rapidamente diventato virale sul web, sconvolgendo i fan della pellicola, che non potranno più dimenticare quest’immagine. È evidente come l’impatto drammatico venga meno in un secondo, trasformando gli attimi precedenti lo scontro in qualcosa di simile a un match di baseball nel parco.