Fast & Furious 9 rinviato per la terza volta da Universal

Fast & Furious 9, il trailer del film: VIDEO

I mesi passati hanno però cambiato le regole del gioco in maniera netta, complicando i calcoli in termini di date d’uscita e incastri per i lanci in sala. È il caso di “Fast & Furious 9”, che la Universal ha deciso di rinviare per la terza volta.

In questo caso, a differenza di quanto fatto in precedenza, il tempo che trascorrerà dalla vecchia data alla nuova è minimo. Si passa, infatti, dal 28 maggio 2021 precedentemente previsto al 25 giugno 2021. Un mese d’attesa in più per i cinema americani. Si attende, invece, una data ufficiale per quanto concerne l’Italia e l’Europa in generale.