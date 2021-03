L’attore bianco in questione compare sia nel primo film (Coming America il titolo originale e Il principe cerca moglie il titolo della versione italiana) sia in questo secondo capitolo.

Per la sua interpretazione nella serie Baskets di FX, l'attore ha ricevuto nel 2016 un Primetime Emmy Awards nella categoria "Miglior attore non protagonista in una serie commedia", collezionando anche altre due nomination nei due anni successivi.

Il film originale racconta di Akeem Joffer, principe dell’immaginario paese africano di Zamunda, che si trasferisce negli Stati Uniti per trovare una moglie contro il volere dei genitori. Mentre il re Jaffe (James Earl Jones) e la regina Aoleon (Madge Sinclair) cercano di convincerlo ad accettare un matrimonio combinato, lui si rifiuta categoricamente e decide di recarsi a New York assieme al suo assistente personale, Semmi (Arsenio Hall). Nella Grande Mela vivrà in incognito, assumendo una falsa identità al fine di trovare una consorte che lo ami non per la sua ricchezza e per il suo status da principe ma per la sua persona. Si innamorerà di Lisa McDowell (Shari Headley), figlia del suo datore di lavoro che possiede una catena di fast food (McDowell’s, molto simile all’altro celebre brand…)

Il principe cerca moglie del 1988 ha debuttato al primo posto al botteghino, riscuotendo un enorme successo commerciale. Si tratta di una delle pellicole più redditizie del 1988 della Paramount, motivo per cui è molto sentita l’attesa per il suo sequel, in arrivo su Amazon Prime Video il 5 marzo.

Altri casi di imposizioni simili



Anne Boleyn: Jodie Turner-Smith è Anna Bolena

Un caso simile a quello che Eddie Murphy ha appena rivelato è quello che ha coinvolto l’autrice Jenny Han, sceneggiatrice del film di Netflix To All The Boys I’ve Loved Before.

La Han, che ha scritto il materiale originale dello show, ha rivelato in un’intervista che le sarebbe stato suggerito di optare per un adolescente bianco al posto del teenager di etnia coreano-statunitense...

Recentemente ci sono state invece polemiche relative alla scelta di interpreti di etnia afroamericana per calarsi nei panni di personaggi storici o della cultura pop bianchi. Un esempio è quello di Jodie Turner-Smith, scelta per interpretare Anna Bolena nella serie tv britannica in produzione. Anche il casting di Halle Bailey, selezionata per impersonare Ariel nel remake live-action de La Sirenetta di Disney, è stato al centro di polemiche.