"La sirenetta": Jessica Alexander entra nel cast del live-action Disney

L’attrice emergente, reduce dai successi delle serie televisive Penny on M.A.R.S. e Get Even, affiancherà nel film remake della pellicola d'animazione del 1989 la protagonista Halle Bailey-Ariel. Per lei ci sarà un ruolo misterioso che non è stato ancora rivelato dalla produzione...

Il remake in chiave live-action de La sirenetta è il fiocco rosa che ci si aspetta da tempo e verrà attaccato in casa Disney prossimamente. Una gestazione lunga per questo progetto tanto atteso di cui stanno per incominciare ora le riprese. E a ciak già caldo e cinepresa accesa, ecco giungere la notizia di un nuovo arrivo nel cast: Jessica Alexander, giovane promessa del panorama attoriale, affiancherà la protagonista Halle Bailey (interprete del personaggio principale, Ariel) in un ruolo misterioso di cui per adesso non è dato sapere nulla di più.

Il magazine Deadline riporta la notizia dell’approdo dell’attrice emergente nel cast stellare de La sirenetta.



Alla regia di questo progetto ci sarà Rob Marshall, già autore per la Disney dei musical Into the Woods e Il ritorno di Mary Poppins.



Jessica Alexander all’esordio cinematografico (dopo il successo in TV)

La Alexander ha infatti recitato già nella serie TV originale di Disney Channel, Penny on M.A.R.S., e nella serie della BBC e di Netflix Get Even. Il grande passo (inteso solo come grande per via dello schermo, che da piccolo diventerà cinematografico) avverrà quindi proprio su questo set.



I nomi che vedremo scorrere nei titoli di testa e di coda dell’attesissima pellicola Disney sono a dir poco stellari.



Javier Bardem si calerà nei panni di Re Tritone, Melissa McCarthy interpreterà la cattivissima strega del mare Ursula, recentemente anche Noma Dumezweni (da poco apparsa nell'acclamatissima serie televisiva The Undoing con Nicole Kidman) è entrata nel cast, in un ruolo originale appositamente creato per questa pellicola e non presente nel cartoon di cui è remake.



Per quanto riguarda invece il doppiaggio degli animali (parlanti e anche molto cantanti, quindi l’ugola d’oro è qui assolutamente necessaria), Jacob Tremblay darà voce a Flounder, Awkwafina a Scuttle e Daveed Diggs al granchio Sebastian.