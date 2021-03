Black Flies: Sean Penn e Tye Sheridan protagonisti del thriller

L’annuncio dei due attori nei ruoli principali è arrivato poche ore fa da Deadline. Black Flies sarà un thriller intenso e a dir poco attuale per l’argomento di cui tratta: parla del mondo dei paramedici, intenti a salvare vite tra sforzi immani che il loro lavoro richiede. Sforzi non solo dal lato fisico ma anche sul piano psicologico, quello forse più difficile da sopportare per chi è a contatto diretto con la sofferenza così palpabile, come soltanto un medico e un paramedico possono essere.

La trama di Black Flies

Tye Sheridan interpreterà un giovane studente che si sta preparando per entrare a medicina, animato da quell’entusiasmo tipico dell’età e delle aspettative a essa legate. La sua emozione mentre guiderà finalmente un’ambulanza sarà fortissima, aumentata anche dalla presenza che gli siede accanto: il paramedico impersonato da Sean Penn, un vero mito in quel mondo, considerato il meglio che esista in circolazione.

Black Flies offre una visione interessante sul mondo del personale paramedico, oggi in prima linea nell’emergenza da pandemia. Il film non dà la solita rappresentazione supereroica, i cui toni potrebbero sembrare artificiosi proprio per come si mostrano i protagonisti, lontani dall’essere umani: al contrario, qui il focus è proprio sull’aspetto umano e dolente di chi combatte ogni giorno per salvare vite, ossia la tenacia nel continuare la propria missione nonostante la paura che niente di quello che è in proprio potere possa davvero fare la differenza. Una paura crescente che anima chi si batte per la salvezza altrui, un timore che l’idealista Sheridan ancora non conosce ma che il collega “senior” interpretato da Sean Penn ha già ampiamente introiettato, suo malgrado.