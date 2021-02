The Killer, David Fincher per Netflix: Michael Fassbender nel film?

Nuovo progetto targato Netflix per David Fincher. Si tratta di “The Killer”, un intenso thriller scritto da Andrew Kevin Walker, noto per pellicole come “Se7en” e “Fight Club”. Un progetto decisamente allettante e dal budget importante. Stando a quanto riportato da “Deadline”, infatti, la piattaforma sarebbe in trattativa per riuscire ad aggiungere al cast, col ruolo da protagonista, Michael Fassbender.