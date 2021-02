Killers of the Flower Moon: Jesse Plemons nel film di Martin Scorsese

Nella 26esima pellicola che vedrà la firma del mitico regista statunitense entra ufficialmente anche l’attore. Noto per aver interpretato Landry Clarke nella serie televisiva Friday Night Lights, Todd Alquist in Breaking Bad, Ed Blomquist in Fargo e il ciclista Floyd Landis nel film The Program, Plemons qui si unirà a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro

Jesse Plemons si unisce a Leonardo DiCaprio e Robert De Niro nel cast di Killers Of The Flower Moon, la 26esima pellicola che dirigerà Martin Scorsese, prodotta dagli Apple Studios.

Non si tratta della prima volta in cui l'attore lavora assieme a Scorsese: Plemons è già stato diretto dal maestro nel 2019 sul set del film The Irishman, in cui ha interpretato Chuckie O'Brien.



Reduce da ben tre set - quelli del film Antlers di Scott Cooper, Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra e Judas and the Black Messiah di Shaka King (tutti usciti o in uscita nel 2021) - Jesse Plemons è ormai un volto arcinoto dello schermo. Grande ma anche piccolo.



La sua notorietà si deve infatti alle interpretazioni di Landry Clarke nella serie televisiva Friday Night Lights, di Todd Alquist in Breaking Bad e di Ed Blomquist in Fargo, dunque la fama affonda le sue prime radici nello schermo piccolo.



Dopo aver interpretato l’agente dell’FBI Roy Mitchell in Judas and the Black Messiah, pare che il futuro di Jesse Plemons sia quello di rimanere nel bureau. In Killers Of The Flower Moon infatti si calerà ancora una volta nei panni di un agente dell’FBI, stavolta incaricato di indagare sugli omicidi di alcuni membri della Nazione Osage (popolo di nativi americani) avvenuti negli anni Venti del secolo scorso in Oklahoma, negli Stati Uniti.