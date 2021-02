Era nato a Roma il 18 luglio 1945 e aveva iniziato fin da giovanissimo la sua attività di doppiatore, prestando la voce a personaggi iconici, come quello di Richie Cunningham in Happy Days, interpretato da Ron Howard. Doppiatrice anche sua sorella, Liliana Sorrentino. Presto Claudio Sorrentino si era fatto strada nel mondo del doppiaggio fino ad arrivare a essere la voce ufficiale di Mel Gibson e John Travolta, nonché una delle voci principali di Bruce Willis.

Da Stallone a Topolino

Nel corso della sua carriera Claudio Sorrentino ha dato la sua voce anche a Sylvester Stallone in “Cop Land”, a Willem Dafoe in “L'ultima tentazione di Cristo”, a Ryan O'Neal in “Love Story”. La lista è lunga e tra gli altri attori che ha doppiato ci sono nomi come Jeff Bridges, Mickey Rourke, Geoffrey Rush, Gérard Depardieu, Daniel Day-Lewis e Russell Crowe. E negli anni Settanta è stato anche la voce ufficiale di Topolino.