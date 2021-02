Per diverse generazioni di Italiani la figura di Nilde Iotti è memoria, per quelle più giovani è già Storia. Nilde Iotti è stata una protagonista della vita politica, istituzionale e sociale del Paese e il docufilm “Il tempo delle donne” ce la ricorda attraverso immagini d’archivio e testimonianze di chi l’ha conosciuta nel suo agire pubblico, nel contesto personale, nel suo legame con il capo del Partito comunista Palmiro Togliatti.

Dal Palazzo alle manifestazioni nelle strade: i filmati sono montati come in un incastro che ci restiuisce una parte della complessità degli anni rappresentati. Nilde Iotti ne esce come una interprete del cambiamento necessario.

Una donna protagonista

Dice il regista Peter Marcias: “Ho maturato l’idea di raccontare più che la figura politica la ‘donna e il suo tempo’: Nilde Iotti e la grande capacità di motivare l’universo femminile e renderlo protagonista dal dopo guerra fino ad oggi e soprattutto con l’obiettivo di consegnare alle donne contemporanee le motivazioni per un futuro che riconosca pienamente diritti e valori”.

Nilde Iotti aderì al Partito comunista fin dai tempi della clandestinità; durante la Seconda Guerra Mondiale partecipò alla Resistenza; nel 1946 fece parte dell’Assemblea Costituente e dal 1948 fu deputata. Entrò nel gruppo dirigente del PCI e nel 1979 fu eletta Presidente della Camera, confermata per tre legislature fino al 1992. Fu la prima donna nella storia d’Italia a occupare quella importante posizione.

Dicono di lei

Le testimonianze raccolte nel film provengono da chi l’ha frequentata e da chi ha avuto rapporti politici e istituzionali con lei. Ascoltiamo dai ricordi delle amiche d’infanzia di Reggio Emilia alle considerazioni dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C’è anche Paola Cortellesi nella parte di se stessa, anche se sembra una alter ego della vera protagonista. La vediamo infatti nei luoghi della Iotti e la sentiamo dire le sue parole. “Mi piacerebbe che ci fosse una Nilde Iotti anche adesso - sostiene l’attrice presentando il film - perchè servono nuove battaglie per i diritti delle donne in termini di parità di genere in tutti campi. Serve anche un cambio culturale, ma quello non può farlo una persona sola, serve un Paese intero”.

In rete aspettando la sala

Il film di Peter Marcias, Evento Speciale alla 17a edizione delle Giornate degli autori a Venezia nell’ambito della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, arriverà in sala quando possibile e sarà proposto da Sky Arte il 10 aprile per il 101° compleanno di Nilde Iotti. Dal 15 febbraio viene programmato nel circuito di sale di qualità #iorestoinsala, dove ogni spettatore può scegliere tra una quarantina di cinema diffusi nel territorio nazionale e assistere lì, in modo virtuale, al film. Acquistare questo biglietto è anche un modo per aiutare le sale, chiuse per le misure anti-covid.