Willy's Wonderland, una nuova clip del film di Nicolas Cage

Sono tre i film in arrivo di Nicolas Cage, oltre a “Willy’s Wonderland”. Sarà un 2021 ricco per l’attore

“ Willy’s Wonderland ” è il nuovo film in programma per Nicolas Cage . Un horror di nuova generazione, appartenente al genere “ creepy movies ”. Si tratta di una pellicola che mescola brividi e risate, scene splatter e grande azione.

Di fatto la trama della pellicola rendeva alquanto chiaro il concetto. “Willy’s Wonderland” è tutto tranne che un horror canonico. Nicolas Cage interpreta il ruolo di un custode di un parco giochi. Lavora di notte ma non sembra particolarmente disturbato dal fatto, anche se l’ambiente circostante non pare dei più rassicuranti.

Il parco è ricco di animatronix, che di colpo prendono vita, sotto il controllo di un’entità maligna. Avrà così inizio una vera e propria caccia all’uomo, con il neo custode che non sembra più di tanto sconvolto dagli avvenimenti. Ha voglia di combattere e farlo all’ultimo sangue. Darà battaglia a tutti gli animatronix, con tante scene destinate a diventare cult nel genere. È stata diffuso di recente una nuova clip del film, che vede Nicolas Cage combattere uno struzzo robot. Qualcosa che non può che esaltare i fan dell’attore. La data d’uscita fissata per “Willy’s Wonderland” è il 12 febbraio 2021 , unicamente in VOD.

I nuovi progetti di Nicolas Cage

Svariati i progetti in cantiere per Nicolas Cage. Il 31 gennaio 2021 è stato presentato al Sundance Film Festival “Prisoners of the Ghostland”. Una pellicola che lo vede impegnato in un’impresa delicata. Deve riuscire a scoprire dove sia la figlia di un Governatore americano, di colpo svanita nel nulla. Il suo personaggio è Hero, un noto criminale che si ritroverà a mettere piede in une terrificante Ghostland.

A “Willy’s Wonderland” si aggiunge “The Unbearable Weight of Massive Talent”, attualmente in fase di post produzione. Si tratta di un action movie dal ricco cast, comprendendo Pedro Pascal e Neil Patrick Harris, tra gli altri. In questo film Cage interprete sé stesso. Accetta un milione di dollari per prendere parte al compleanno di un miliardario messicano, suo grandissimo fan. Le cose però prenderanno una piega inaspettata. Il festeggiato è un trafficante di droga e così l’attore dovrà rimboccarsi le maniche e ritrovare in sé la forza di uno dei propri personaggi più famosi, così da salvare sua figlia e sua moglie.

Altro film in post-produzione è “Pig”. Un drama del quale non si conosce ancora la trama, se non che il protagonista è un raccoglitore di funghi, alle prese con la sparizione di un amato maiale.