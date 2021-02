Raya e l'ultimo drago, i nuovi poster del film Disney

Trascorsi 500 anni da allora, le varie popolazioni sono più divise che mai. Domina la diffidenza e tutti sembrano sul punto di sferrare un attacco. Le forze del male stanno tornando e Raya darà il via a una missione con la speranza di poter riunione i popoli grazie all’individuazione dell’ultimo drago leggendario. Il suo sarà un lungo viaggio ma ben presto si renderà conto come il drago, da solo, non possa bastare per salvare il suo mondo. Gli uomini dovranno tornare a collaborare e, soprattutto, a fidarsi gli uni degli altri. Soltanto loro potranno salvarsi, senza dover attendere un vano deus ex machina.